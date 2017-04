Mittbacksproblemet fortsatt aktuellt!

En ganska lugn och torr vecka har passerat med få avgörande insatser. Ett tråkigt faktum är dock att mittbackarna Zukanovic, Bicakcic och även Sunjic är bänkade i deras klubblag, något som oroar inför framtiden.

Azerbajdzjan:Två matcher och sex poäng summerar veckan som passerat för Qarabag, laget slog nämligen både Kapaz och Neftci Baku med 2-1. Sehic lirade inte någon av matcherna vilket antagligen beror på lättare skadekänningar, vinsterna innebär att Qarabag rycker i toppen av tabellen.Belgien:Den belgiska grundserien är sedan två veckor tillbaks färdigspelad och klubbfotbollen går därmed in i en ny fas där de sex bäst placerade lagen, därav Gent, gör upp om titeln. Indianerna fick en drömstart på guldjakten och slog Club Brugge med 2-1 på hemmaplan, Milicevic var tillbaka efter sina skadebekymmer och hoppade in i den 71:a minuten.Tillskillnad från Gent så lyckades inte Mechelen placera sig bland de sex främsta vilket betyder att istället för att kämpa om bucklan väntar istället EL-playoff och det började inte speciellt bra. Cocalics gäng torskade med 3-0 mot Union Saint-Gilloise, försvararen spelade hela mötet.Susic är fortfarande utanför truppen och deltog inte när Genk körde över Lokeren och vann med 4-0.Bosnien & HercegovinaÄven i Bosnien inleds en ny fas i ligaspelet, efter grundseriens 22 omgångar väntar dels en kamp om guldet samt Europaspel för de sex bästa och dels en strid för överlevnad för de sex sämsta. I den förstnämnda gruppen ingår Sarajevo som fick en taskig start, bara 1-1 hemma mot Radnik Bijeljina efter två snabba mål innebär att de vinröda tappar mark i striden om titeln. Duljevic spelade hela matchen mot Radnik och hade faktiskt ett fint läge på slutet men förvaltade ej sin chans.Som ett resultat av senaste tidens kräftgång sparkades faktiskt Ivica Barbaric från tränarposten, efterträdaren Blaz Sliskovic med ett förflutet som bosnisk förbundskapten fick därefter en drömstart på det nya jobbet. Zrinjski besegrade nämligen Krupa na Vrbasu med hela 4-0 efter en fantastisk insats hemma i Mostar. Trots tränarbytet är Piric given mellan stolparna och höll nollan i helgen.En fantastisk match utspelade sig mellan hemmalaget Zeljeznicar och Sloboda Tuzla i lördags framför ett fullsatt Grbavica. Noterbart är att innan matchen talade Ivica Osim och klubblegenden fick inviga den nya läktaren som innebär att arenan har 4266 nya sittplatser, på läktaren var atmosfären god och spelet på planen bra. Hemmalaget vann med 4-2 och landslagsspelaren Stevanovic lirade hela matchen och assisterade även till ett av målen. Den klassiska klubben har nu åtta raka ligasegrar bakom sig och Zeljeznicar har minst sagt medvind i ryggen.England:Chelsea åkte på en oväntad förlust på hemmaplan mot Crystal Palace (2-1) efter en målrik inledning, laget är dock fortsatt på förstaplats utan någon seriös utmanare. Begovic spelade inte i Londonderbyt, kanske väntar dock några ligamatcher fram mot slutet när Chelsea eventuellt har säkrat titeln?Bristol befinner sig fortfarande på säker mark men bottenstriden i Championship är jämn och dessvärre förlorade laget senast mot Brentford med 2-0. Tre lag åker ur andraligan och det kommer troligen bli Bristol City, Blackburn Rovers, Burton Albion eller Nottingham Forest som gör Wigan Athletic och Rotherham United sällskap ner. Djuric missade som bekant båda landskamperna och var tyvärr inte spelklar inför helgens drabbning.Frankrike:Prcic spelade hela matchen mot Lyon (1-1) för Rennes, mittfältarens insats var godkänd med marginal.Grekland:Vranjes spelade hela matchen när AEK förlorade mot Panathinaikos med 3-2 efter att den formstarke svenska anfallaren Berg avgjort på slutet.Cimirot var utanför truppen när PAOK besegrade Larissa med 2-0.Holland:Memisevic var tillbaka i Groningens startelva efter sin avstängning och gjorde bra ifrån sig i den mållösa matchen mot AZ Alkmaar. Groningen var stabila bakåt och samarbetet mellan mittbacksparet Memisevic-Reijnen och keepern Padt fungerade väl vilket ledde till en poäng. Intressant är att 1996-födde Ajdin Hrustic hoppade in i den 70:e minuten för Groningen, Hrustic lirar under australienskt pass men har faktiskt bosniskt påbrå, skulle möjligen kunna vara aktuell för U21.Formsvaga NEC fortsätter att förlora och en relegeringen är fortfarande möjlig, senast föll klubben mot Vitesse med 2-1. Dumic spelade hela matchen och trots förlusten var backen väldigt bra, bästa spelaren för NEC enligt whoscored.com.Italien:Roma tog en rutinerad och förväntad seger mot Empoli efter att Dzeko gjort matchens två mål, anfallaren spelade 73 minuter och var som vanligt väldigt farlig inne i boxen. Landskamraten Krunic spelade hela matchen för sitt lag och precis som mot albanerna visade han upp sina tekniska fötter och spelsinne.Kolla: Edin DzekoLulic spelade 58 minuter när de ljusblåa vann mot Sassuolo med 2-1.Båda herrarna tvingades nöta bänk när Palermo torskade mot Cagliari med 3-1, duon hänger löst inför framtiden och Sunjic var förövrigt riktigt dålig mot Albanien i förra veckans träningsmatch. Efter petningar i både andraligalaget Stuttgart och för bottenlaget Palermo känns det som att försvarsspelarens karriär (född 1988) går utför, kanske borde han söka sig tillbaka till moderklubben Zrinjski? Vore i alla fall väldigt roligt för den inhemska fotbollen.Även Zukanovics karriär krånglar, han petades mot Genoa (5-0, seger) och det såg inte speciellt bra ut i Tirana. Det som oroar extra mycket är att Zukanovic troligen kommer få starta som vänsterback mot grekerna om två månader, känns inte alls särskilt stabilt.Pjanic som fyllde 27 år i söndags firade med att assistera i stormatchen mot Napoli på bortaplan, slutresultatet blev 1-1 och mittfältarens insats var hyfsad. Förvisso var Juventus inte detbollförande men Pjanic utstrålade ändå ett lugnt på plan och var bollsäker samt stabil i försvarsspelet. Noterbart är att med åtta omgångar kvar är de sex poäng som skiljer Juventus från tvåan Roma samtidigt som dessa klubbar ska göra upp i Rom om några veckor, inget är ännu avgjort!Kazakstan:Anicic lirade 90 minuter när hans Astana besegrade Shakter Karagandy med 2-1. Förövrigt är Anicic inte längre den enda bosniern i laget utan den förre U21-kaptenen Srdjan Grahovac värvades av den kazakstanska klubben i vintras från Rapid Wien och spelade även han hela matchen. Både Grahovac och Anicic har tidigare blivit kallade till landslaget men båda var utanför truppen senast, en comeback för Anicic i landslaget känns tämligen orealistiskt samtidigt som 1992-födde Grahovac fortfarande är ganska ung.Kroatien:Toppstriden i Kroatien fortsätter och Dinamo tog en viktig seger hemma i Zagreb mot trean Osijek med 2-1. Hodzic startade men blev mållös, vilket hör till ovanligheten nuförtiden, trots flera bra chanser. Gojak å andra sidan hoppade in i den 82:a minuten.SpanienEfter succéinsatsen i Tirana var Kodro inte redo inför Osasunas ligamatch mot Athletic Bilbao, debutanten åkte nämligen på en skada. För Osasunas del blev det förlust i samma match med 2-1 och klubbens depression fortgår, laget har tjänat ihop två (!!!) poäng på de tio senaste matcherna. Kodro visade förvisso att han helt klart kan platsa i en bosnisk landslagstrupp men hans aktier kommer att minska ifall han spelar i Segundan till hösten.Turkiet:Viscas gäng åkte på en sur förlust i helgen mot Akishar Belediyespor med 2-1 efter ett avgörande under tilläggsminuterna. Förlusten innebär att andraplacerade IBB har fem poäng upp till ligaledaren Besiktas med åtta matcher kvar, ingenting är över men Istanbullaget har varit formsvaga under den senaste månaden vilket talar emot att gulddrömmen blir verklighet.Konyaspor tog andra raka senast när Bursapor besegrades med 2-0 efter att den förre U21-spelaren Milosevic stått för en av fullträffarna. Gällande den nyblivne A-landslagsspelaren Bajic så blev han poänglös men spelade hela matchen.Osmanlispor förlorade med 2-0 mot nedflyttningshotade Gaziantespor i förra omgången, Vrsajevic spelade hela matchen.Tyskland:Berlinlaget åkte på en tung hemmaförlust mot Hoffenheim i fredags, slutresultatet blev 3-1 och nederlaget betyder troligen att det inte blir något Champions League till hösten för Hertha. Det finns fortfarande en matematisk chans att nå fjärdeplatsen men oddsen talar för det motsatta och klubbens supportar bör hålla förhoppningarna nere. Ibisevic spelade 63 minuter mot sin gamla klubb men var faktiskt ganska blek, Hoffenheim var dominanta på mittfältet och Ibisevic befann sig väldigt mycket på den egna planhalvan och fick därför inte visa sina egna offensiva kvalitéer. Landslagskollegan och tillika målskytten i senaste kvalmatchen, Bicakcic, var bänkad hela matchen.Kolla. Vedad IbisevicKolasinac dras med lättare skadeproblem och kunde inte lira när Schalke kryssade mot Borussia Dortmund (1-1). De kan också tilläggas att de mesta talar för att vänsterbacken lämnar Schalke, klubben letar efter en ersättare och i media spås Milan bli försvararens nya klubb.Jumbolaget D98 blev totalt överkörda av Red Bull Leipzig, man fick fyra mål i baken och hade inte mycket att erbjuda framåt, Vrancic spelade hela matchen. Trots att det ändå är åtta omgångar kvar är Darmstadt i princip utslagna, möjligen kan ett mirakel rädda kvar dem men inte mycket mer.USA:Medunjanin spelade 90 minuter i Washington när PU förlorade mot DC United (2-1), surt för ”The U” som faktiskt var det spelfördelande laget men inte särskilt effektiva.Top of FormTvå notiser:: Det ser tunt ut defensivt just nu, Spahic är klubblös samtidigt som Bicakcic, Sunjic och Zukanovic är bänkade i deras respektive klubbar. Dumic och Cocalic spelar förvisso vecka ut och vecka in för deras klubbar men båda herrarna har bristande erfarenhet gällande landslagsspel. Tyvärr känns det inte särskilt positivt inför den viktiga kvalmatchen mot Grekland som spelas om ungefär två månader.: En roligare nyhet är att Dzeko just nu ligger på delad förstaplats i Serie A :s skytteliga, tillsammans med Torinos stjärnskott Belotti på 23 mål. Andra poteniella skytteligavinnare är annars Icardi (Inter, 20 mål), Mertens (Napoli, 20 mål) och Higuain (19 mål, Juventus).