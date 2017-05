Mittfältslöftet Gojak fyramålsskytt i Zagreb!

En relativt bra vecka från våra landslagsspelare där Pjanic, Lulic, Gojak, Krunic, Vrancic och Bajic tillhör den skara som utmärkt sig.

Azerbajdzjan:Sehic släppte in ett mål och lirade hela matchen när Qarabag vann mot Neftci Baku med 2-1 på Bakcell Arena.Belgien:Cocalic spelade 90 minuter när Mechelen kryssade mot Lierse, 0-0 slutade matchen och laget leder fortfarande sin playoffgrupp.Gent spelade oavgjort när den belgiska storklubben Anderlecht kom på besök, resultatet blev 0-0 och Milicevic lirade hela matchen.Bosnien & Hercegovina:Det blev ingen vinnare i matchen mellan Zrinjski och Kupa na Vrbasu utan mötet slutade istället 1-1, landslagsmålvakten Piric som spelat riktigt bra de senaste veckorna var som vanligt mellan stolparna.En svag vecka från Zeljeznicars sida, huvudstadslaget åkte ur cupen efter en förlust med 3-0 mot Siroki Brijeg (totalt 4-0) och senare blev det bara kryss mot Sloboda Tuzla (2-2), laget leder fortfarande tabellen med en poäng men hade en väldigt fin möjlighet att rycka ifrån Zrinjski men tog alltså inte vara på chansen. Stevanovic spelade 90 minuter i båda matcherna och assisterade mot Tuzlalaget, han hade också en nickchans i slutskedet men blev dessvärre inte matchhjälte den gången.Det har gått segt för Sarajevo under den senaste månaden med mycket onödiga poängtapp men efter tre poäng mot Radnik Bijeljina (3-0) är laget bara två poäng efter Zrinjski och tre pinnar efter Zeljeznicar, gulddrömmen lever fortfarande i högsta grad. Duljevic spelade 84 minuter i Bijeljina men det blev inga poäng för yttermittfältaren.England:Chelsea vann mot både Everton med 3-0 och Southampton med 4-2 samtidigt som Begovic var bänkad, tyvärr inget nytt från London alltså.Bristol har en tuff säsong bakom sig men efter en väldigt stark slutspurt med 13 poäng på de senaste fem matcherna har klubben lyckats säkra kontraktet i Championschip med en omgång kvar. I lördags vann Bristol med 1-0 mot Brigthon & Hove Albion som förövrigt kommer att flyttas upp till Premier League nästa säsong, Djuric är tillbaka från sin skada och hoppade in i den 81:a matchminuten.Frankrike:Prcic spelade hela matchen när Rennes förlorade mot SC Bastia med 1-0.Grekland:Cupäventyret fortsätter för AEK som trots förlusten mot Olympiakos med 1-0 avancerar till final, det totala slutresultatet blev nämligen 2-2 där Atenlaget gynnas av bortamålsregeln. Vranjes spelade hela cupmatchen och blev även varnad, mot PAS Giannina (1-0, förlust) i ligan var han dock utanför truppen.Även den andra grekiska finalisten har en bosnier i klubben, Cimirots PAOK lyckades nämligen krossa Panathinaikos med 4-0 i cupreturen och således avancera, cupsemifinalen slutade totalt 4-2. Cimirot spelade hela den matchen men vilades senare när PAOK slog Kerkyra med 5-1.Italien:Pjanic assisterade till ett av målen när Juventus kryssade mot Atalanta (2-2), mittfältaren spelade 90 minuter och bolltrollaren stod återigen för en riktigt bra match. Försvaren Zukanovic satt på läktaren.Kolla: Miralem PjanicIngen särskilt bra vecka för Dzeko, han blev mållös när Roma besegrade jumbolaget Pescara med 4-1 men assisterade förvisso till ett av målen. Anfallaren blev utbytt i den 71:a minuten, något han tydligt var missnöjd med. Roma fick därefter ingen revansch (efter cupförlusten) i huvudstadsderbyt mot Lazio utan de ljusblåa vann med 3-1, Dzeko spelade hela matchen men var dessvärre väldigt ineffektiv inuti boxen och fick kritik efter matchen.Lulic spelade hela derbyt och gjorde en strålande insats för vinnarna, förutom en assist blev han utnämnd till matchens bästa spelare. Vänstermittfältaren har en imponerande vårsäsong bakom sig och ser het ut inför Greklandsmatchen.Var återigen bänkad när Sampdoria spelade lika mot Torino, 1-1 slutade matchen.Palermo tog en efterlängtad seger mot Fiorentina med 2-0 där Jajalo spelade 90 minuter och Sunjic satt bänkad hela matchen.Empoli fortsätter att kämpa för sin överlevnad och med fyra matcher kvar är klubben fyra pinnar över sträcket, senast blev det dock förlust mot Sassuolo med 3-1 trots en väldigt bra match från Krunics sida. Mittfältaren hade fyra skott mot mål, han var bolltrygg och helt klart Empolis bästa spelare under matchens gång.Kazakstan:Astana tog en enkel trepoängare mot Kaisar (3-0) och toppar således tabellen efter tio omgångar, Anicic tillbringade 80 minuter på plan.Kroatien:Dinamos bosniska duo startade mot Cibalia och den ena av dem, Hodzic, blev utbytt i den 56:e minuten och lämnade inga större avtryck. Desamma kan inte sägas om Gojak som stod för veckans främsta prestation, U21-spelaren blev nämligen fyramålsskytt och bjöd på karriärens bästa match hittills, Zagreblaget vann med 6-0.Spanien:Osasuna är med tre omgångar kvar matematiskt utslagna ur Primeria Division och till hösten väntar istället spel i Segundan efter en förlust med 7-1 mot Barcelona och 2-2 mot Deportivo La Coruna. Kodro spelade båda matcherna för Osasunas del och har under säsongen varit en av lagets mest tongivande spelare och kan mycket säljas till ett annat lag i Primerian under sommaren.Turkiet:Det blir ingen cupfinal för IBB, efter 2-2 och en tappad tvåmålsledning på hemmaplan mot Fenerbache är laget utslaget. Första mötet klubbarna emellan slutade 0-0 och därmed var det bortamålsprincipen som missgynnade IBB, det blev senare en seger mot Besiktas i ligan med 3-1 efter en väldigt bra matchinledning från den turkiska ligatvåan. Visca spelade båda matcherna men levererade dessvärre inga poäng.Inte heller Komyaspor lyckades avancera till final trots att man hade ett stadigt grepp om finalplatsen efter att Bajic och U21-spelaren Hadziahmetovic gjort varsitt för Konyaspor i första halvlek. Lagets tvåmålsledning stod sig fram till den 82:a minuten, inom loppet av fyra minuter lyckades Kasimpasa vända tillställningen och matchen slutade 3-2 vilket blev tillika slutresultatet efter 180 minuter. Som nyss nämnt blev Bajic målskytt och anfallaren spelade 82 minuter.Tyskland:Ibisevic spelade hela matchen när Hertha förlorade mot Werder Bremen med 2-0, forwarden var dessvärre blek matchen igenom.Kolasinac lirade 74 minuter när Schalke körde över Bayer Leverkusen och vann med 4-1 på bortaplan.Vrancic har verkligen imponerat under de senaste veckorna och senast levererade mittfältaren en assist när Darmstadt besegrade Freiburg med 3-0, jumbolagets tredje raka seger. Medunjanin spelade hela den mållösa matchen mot LA Galaxy med bland annat Velika Kladusa-födde Baggio Husidic i laget.