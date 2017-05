Officiellt: Asmir Begovic klar för AFC Bournemouth

Landslagskeepern och nyblivne ligamästaren flyttar efter två år i Chelsea till sydkusten för spel i AFC Bournemouth.

Det har varit aktuellt under en längre tid. Redan i vintras spekulerades det flitigt i brittiska medier kring en övergång till Bournemouth för Asmir Begovic. Ett halvår senare är flytten officiell efter att klubbarna nu kommit överens om en övergångssumma som sägs landa på cirka femton miljoner pund. Begovic lämnar Chelsea efter två år, med en ligatitel bagaget. Totalt blev det 33 framträdanden för bosniern som fick variera alltmellanåt när förstakeepern Courtois inte var tillgänglig.Det här blir andra gången i karriären som Begovic kommer att representera Bournemouth efter att ha tillbringat säsongen 2007/2008 på lån i ett Bournemouth som då huserade nere i League One. Den gångna Premier League -säsongen slutade Bournemouth på en komfortabel nionde plats och går in i den nya säsongen med ännu större ambitioner.- Bournemouth är en spännande och ambitiös klubb med stora möjligheter. Att vara en del av mästarlaget Chelsea var en oerhört god känsla, men nu är det dags för mig att gå vidare i karriären. Jag är inne i en mycket viktig period i min karriär och jag vill stå mellan stolparna igen. Det här är rätt klubb för mig, säger Begovic.Managern Eddie Howe är väldigt nöjd med sin nya målvakt:- Asmir är en stor målvakt som har visat att han är kapabel till att prestera på den allra högsta nivån. Det är en sann ledare både på- och utanför planen, en karaktär som vi eftersträvar att ha i vårt lag. Jag är glad över att han är en del av vår klubb. Det är en spelare som kommer vara mycket viktig för oss i de kommande åren.BiH-redaktionen önskar vår 'nummer 1' all lycka i Bournemouth!