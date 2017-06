Pjanic och Juventus föll i Cardiff!

Sista proffskollen för säsongen där vi sett fem landslagsspelare i tre olika finaler.

Belgien:



Tino-Sven Susic (Genk)

Det blir ingen internationell fotboll för Genk säsongen 2017-18, kvartsfinalistlaget (EL) har levererat under årets playoffmatcher men efter 3-1-förlusten mot KV Oostende faller man på mållinjen. Susic spelade inte mot Oostende och mittfältaren kommer förhoppningsvis lämna Genk under sommarens transferfönster.



Grekland:



Gojko Cimirot (PAOK)

PAOK hade ett stadigt grepp om (kval)CL-platsen inför den sista playoffomgången, de som krävdes var tre pinnar hemma mot Panathinaikos vilket var fullt realistiskt. Med dryga kvarten kvar ledde också PAOK matchen med 2-1 men efter en dålig avslutning vände motståndarlaget matchen och vann med 3-2. Som en konsekvens av förlusten halkar laget ner till en silverplats i playoffgruppen vilket betyder att man får nöja sig med EL-kval istället. Cimirot spelade 90 minuter mot ”treklövern” och den defensive mittfältaren har en finfin säsong bakom sig. Trebinjesonen har varit självklar i Vladimir Ivics lagbygge och han har presterat på en hög nivå i både Europa League, grekiska superligan, cupen och under europaplayoffmatcherna. Cimirot är skicklig defensivt men även en duktig bollbehandlare med fina tekniska förmågor och Gojko kan mycket väl bli såld till någon av kontinens bästa ligor. Både italienska Sassuolo och tyska Werder Bremen sägs vara intresserade.



Ognjen Vranjes (AEK Aten)

Som nyss nämnt blir det inget Champions League för PAOK nästa säsong men de kan det bli för AEK. I samband med lagets seger mot Panionios och PAOK:s nederlag klättrar Atenlaget upp till förstaplats, man vinner därmed playoffgruppen. Konkret betyder det att klubben kommer få spela CL-kval i augusti, en stark bedrift från de gulsvartrandiga. Vranjes spelade hela Panioniosmatchen och högerbacken blev varnad i en förövrigt väldigt stökig match där sju AEK-spelare blev tilldelade gula kort och en utvisad.



Italien:



Miralem Pjanic (Juventus)

Pjanic och hans lagkamrater förlorade den åtråvärda Champions League-finalen (4-1) i Cardiff, trots en välspelad första halvlek. Juventus var på hugget i matchinledningen med flera bra anfall, Pjanic tvingade bla latinamerikanen Navas till en jätteräddning. Mittfältaren spelade 70 minuter och stod för en klart godkänd insats, han visade upp en grym bollkontroll och ett bra passningsspel. Pjanic utstrålade också ett lugn på planen när han hade bollen och han stressade inte upp spelet i onödan, insatsen var dock inte utan brister. När Real Madrid började dominera finalen i andrahalvlek blev Miralem allt mer osynlig och han drog även på sig ett gult kort.



Kazakstan:



Marin Anicic (Astana)

Anicic och hans Astana förlorade toppmatchen mot Kairat i onsdags med hela 3-0 efter att bland annat den ryske anfallaren Andrej Arsjavin med Arsenalmeriter nätat för motståndarlaget. Försvararen var på plan hela matchen och tre dagar senare blev det 90 nya minuter när Astana slog Atyrau med 4-0.





Kroatien:



Armin Hodzic & Amer Gojak (Dinamo Zagreb)

Dinamo fick ingen revansch mot HNK Rijeka utan ”Modri” torskade cupfinalen med 3-1. Både Hodzic och Gojak startade för Zagreblaget och för Hodzics del blev det 75 minuter på plan. Anfallarens bästa läge kom i mitten av den andra halvleken men pga en bristfällig mottagning rann chansen ut i sanden. Hodzic hade en svår match eftersom att Rijekas defensiv var otroligt välorganiserad och försvararna lyckades neutralisera forwarden. Gojak å andra sidan blev utbytt efter 59 minuter och han utmärkte sig inte särskilt mycket på plan.





Turkiet:

Riad Bajic (Konyaspor)

Den här säsongens turkiska cupfinal var minst sagt speciell ur bosnisk synvinkel, fyra bosnier startade finalmatchen mellan Konyaspor och Istanbul BB. Det var en underhållande tillställning med farliga anfall från båda sidor, ändå förblev matchen mållös under både ordinarie speltid och förläggning. Istället fick en nervös straffläggning fälla avgörandet och där drog Konyaspor det längsta strået efter att ha satt alla fyra straffar samtidigt som IBB missade två stycken. En av straffläggarna var Bajic och forwarden spelade 120 minuter och han stod för en klart godkänd insats. Han blev förvisso inte målskytt men var ett ständigt hot inne i straffområdet. Fyra dagar senare väntade den sista ligaomgången mot den folkkära klubben Galatasaray och efter två timmar finalspelande vilades Bajic. Konyalaget förlorade med 2-1 och för Bajics del blev det ett inhopp i den 64:e minuten. Förlusten innebär att Anatoliens örnar slutar på en tråkig tiondeplats i ligan, en klar försämring i jämförelse med fjolårets bronspeng.



Edin Visca (Istanbul BB)

Även Visca spelade hela finalmatchen men fick kliva av planen som förlorare trots att Istanbulklubben minst sagt bjöd upp till dans. Visca var som vanligt en frisk fläkt framåt och bjöd på flera fina offensiva aktioner för IBB men laget lyckades aldrig spräcka Konyas nolla. Helgen därpå väntade Kayserispor (ligamatch) och den gången vann IBB med 1-0, Visca började på bänken men hoppade in sista tjugo.



Avdija Vrsajevic (Osmanlispor)

Vrsajevic är tyvärr skadad och kunde därför inte delta när Osmanlispor förlorade mot den turkiska mästaren Besiktas med 4-0. Högermittfältaren kommer också att missa kvalmatchen mot Grekland tillsammans med Milicevic, Pavlovic, Krunic och avstängde Kolasinac.





USA:



Haris Medunjanin (Philadelphia Union)

Medunjanin spelade 90 minuter när hans arbetsgivare förlorade med 2-1 mot New York.