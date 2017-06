Siroki Brijeg nära avancemang efter två mål från Krstanovic!

Årets första kvalmatcher till EL summeras:

Europa League-kvalet är tillbaka igen och samtliga tre bosniska klubbar spelades under torsdagskvällen. Sarajevo förlorade samtidigt som Zeljeznicar och Siroki Brijeg vann deras respektive match.



Sarajevos europaäventyr lever efter en stark andra halvlek

Först ut av de bosniska lagen var fjolårets ligatrea FK Sarajevo, laget lottades mot moldaviska Zaria Balti och första matchen spelades i Chisinau. Matchinledningen blev minst sagt fartfylld, inledningsvis prickade Samir Radovac stolpen och anfallet därefter bjöd på matchens första mål, det stod Zarias ukrainare Segiy Zagynalov för. Efter Zagynalovs mål intog Zaria en defensiv hållning och matchen påminde om ett ställningskrig, bollen var främst vid halvplansområdet och få konkreta chanser producerades. Tyvärr var kvalitén på självaste matchen inte på någon högre nivå och spelarna i båda lagen kändes ringrostiga. Sarajevo försökte pressa motståndarna men lyckades inte, istället kom tvåan för hemmalaget efter en halvplanslobb (!) från argentinske Ruben Gomez. Zarias tvåmålsledning stod sig fram till halvtid men när väl andra halvlek sparkade igång la Sarajevo in en extra växel och den bosniska representanten började rada upp läge efter läge. Crnkic, Hebibovic och Rahmanovic hade alla tre varsin målchans men samtliga missade. Sarajevo var förövrigt nära på att åka på en riktig kalldusch i den 53:e minuten när Zagynailov missade ett jätteläge, de blev dock ingen utökning för Zaria utan istället kom en reducering i den 74:e minuten efter ett mål från Marko Mihojevic. Mihojevic stod perfekt placerad inne i straffområdet efter en frispark och lyckades trycka ditt 2-1-målet. Sarajevo jagade aktivt en kvittering under slutskedet och gästerna hade en frisparkschans men slutresultat blev 2-1 efter en bra genomförd andra halvlek. Trots förlusten ser det ändå helt okej ut inför returen nästa vecka och Sarajevo är fortfarande med i kampen om en andra kvalomgång.





Krstanovics två mål ger Siroki Brijeg huvudbry:

Siroki Brijeg fick en drömstart på sitt europaspel, laget plockade nämligen en seger mot kazakstanska FK Ordabasy med 2-0. Tillställningen började dock lugnt, teamen kände på varandra och det var mest enkla sidledspassningar till en början. Efter ett tag tog dock Siroki Brijeg tag i taktpinnen och hemmalaget började sätta press på gästerna ifrån Centralasien, bla hade Bralic ett skott i ramen samtidigt som också Cabraja hade en farlig målchans. I den 36:e minuten lyckades anfallaren Ivan Krstanovic fixa straff, forwarden med meriter från Dinamo Zagreb tar själv hand om den fasta situationen och sätter 1-0 för Siroki Brijeg. Någon minut innan halvtid kommer också 2-0, återigen är Krstanovic målskytt efter en assist från Carbaja. Ordabasy hade egentligen inte skapat någon seriös farlighet under första halvlek, endast ett avslut från Diakhate tvingade målvakten Bilobrk till ett ingripande. Den bosniska cupvinnaren fortsatte dominera matchen efter halvtidsvilan och Ordabasy skapade knappt någonting, väldigt bra försvarsspel från Siroki Brijegs backar. Längre fram i banan hade Stipo Markovic och Dejan Cabraja bud på ett tredje mål men matchen slutade 2-0 till hemmalagets favör. Fantastisk bra insats från Siroki Brijeg som var bättre under hela matchen både offensivt och defensivt, bara en stor blunder i Astana nästa vecka kan stoppa dem från att avancera till den andra kvalrundan. Förutom tvåmålsskytten Krstanovic bör Cabraja och mittbacksparet Bralic-Markovic berömmas. Den förstnämnde (Cabraja) var delaktig i mycket offensivt och ett ständigt hot mot kazakerna samtidigt som mittbackarna var stabila matchen igenom.



Zeljeznicar vann hemma på Grbavica

Zeljeznicar fick likt Siroki Brijeg fira en seger på hemmaplan, Petrovics mannar ställdes mot montenegrinska Zeta och tog en uddamålsseger. Hemmalaget tog tag i taktpinnen från start och dirigerade spelet, det första avslutet kom från Blagojevic men hans skott gick utanför. Några minuter därpå prövade Radinovic efter ett fint inspel från Zeba men resultatet förändras inte. Just Zajko Zeba var het under torsdagskvällen, mittfältaren hade mycket boll och organiserade flera av Zeljeznicars farligaste attacker. Det blev dessvärre inget nättrassel under första 45 trots en stark press från Plavi, även Zakaric och nyförvärvet Asim Zec försökte. Zeta försvarade sig ganska bra men lyckades inte skapa särskilt mycket framåt under den första halvleken. Andra halvlek började väldigt bra för den bosniska representanten, lagets skyttekung Ivan Lendric är framme på en hörna och nickar in 1-0 vilket får Grbavica att explodera. Lendrics fullträff ändrar matchbilden och gästerna från Montenegro blir allt mer offensiva, bla har Filip Kukulicic en målchans samtidigt som mittfältaren Pjeter Ljuljdjuraj testar med en cykelspark. På andra sidan är försvararen Graovac framme vid ett tillfälle men Zeljeznicar lyckas inte utöka sin ledning. Matchen slutar till sist ”bara” 1-0, ett halvdant resultat. Dubbelmötet lever fortfarande och Zeljeznicar som på pappret är ett bättre lag borde ha försökt trycka ditt tvåan, istället sjönk man ner och bjöd in Zeta i matchen. Montenegrinerna visade upp viss offensiv kvalité under den andra halvleken och montenegrinerna lär bjuda upp till dans i Podgorica nästa torsdag.