Sunjic återvänder till Ryssland, en nystart?!

Toni Sunjic är klar för den ryska nykomlingen Dinamo Moskva!

Precis som rubriken lyder återvänder Toni Sunjic till den ryska fotbollen efter två säsonger i Tyskland och Italien. Hans nya arbetsgivare är huvudstadsklubben Dinamo Moskva, en anrik rysk klubb där förövrigt Zvjezdan Misimovic spelade mellan 2011-2012. Förhoppningen är att karriären ska komma igång igen för Sunjic efter en urusel fjolårssäsong. I höstas blev han bänkad för Vfb Stuttgart i Zweite Bundesliga och de gick inte mycket bättre i Palermo ditt han blev utlånad i januari. På Sicilien fick han bara speltid i sju Serie A -matcher och när han väl fått spela har det ofta varit dåliga prestationer. Sunjic lät dock optimistisk efter påskriften, så här han sa bla till sin nya klubbs hemsida:”Jag har bra minnen från den ryska ligan, en stark konkurrens och rivalitet råder mellan de olika klubblagen. Det finns inga enkla matcher och det är med en stor glädje som jag återvänder”.Mittbacken berättar också att han beundras över hur den ryska fotbollen har utvecklats de senaste åren där han nämner att flera arenasatsningar och nästa års fotbolls-VM förbättrar rysk fotbolls image. Dessutom tackade han Moskvaklubbens ledning för att dem tror på honom. Förutom Stuttgart och Palermo har Sunjic tidigare spelat i ryska Kuban Krasnodar, belgiska Kortrijk, ukrainska Zorya Luhansk samt moderklubben HSK Zrinjski. Landslaget har som bekant brottats med stora defensiva problem under den gångna säsongen där trion Sunjic, Bicakcic och Zukanovic mestadels varit bänkvärmare i deras klubblag samtidigt som Spahic är klubblös. På så viss vore det väldigt skönt ifall Sunjic får spela vecka ut och vecka in i sin nya klubb, backen kommer sannolikt att vara en given del av truppen under det här kvalet och även under nästkommande kvalspel.Angående klubben han kommer till så är Dinamo Moskva nykomlingar i ryska Premier League men laget har en lång historia. Dinamo var en stormakt i dåvarande Sovjetunionen under 40-, 50-, 60- och 70-talet då man bla hade supermålvakten Lev Jasjin i klubben. Det har dock gått trögare under de senaste åren och Moskvalaget har haft ekonomiska svårigheter men har ändå en relativt god chans att hålla sig kvar i den ryska högstadivisionen.