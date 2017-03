Susic, Sunjic & Zukanovic fortsatt i frysboxen!

En blandad vecka där bla Visca nätade och Lulic levererade assist. Samtidigt är Susic, Sunjic, Bicakcic, Zukanovic och Jajalo inte riktigt givna i deras klubblag.

Azerbajdzjan:Den azeriska toppstriden fortsätter där Sehics gäng åkte på en snöplig förlust mot Inter Baku (1-0) för att sedan totalkrossa Sumqayit med 4-0, Sehic spelade 90 minuter i båda matcherna. Sju omgångar återstår och Qabala toppar tabellen med 46 poäng, en pinne mer än Qarabag.Belgien:Susic var ej närvarande när Genk slog ligaledaren Club Brugge med 2-1, mittfältaren hänger löst inför nästa landslagskallelse.Med bara en omgång kvar av grundserien är Mechelen väldigt nära att säkra en plats bland de sex bästa, senast tog laget en tung seger mot storklubben Anderlecht med 3-2 och Cocalic spelade 90 minuter.Milicevic är fortfarande kvar i sjukstugan och spelade därför inte mot Waasland-Beveren, Gent vann med 3-2.Bosnien & HercegovinaStevanovic spelade hela matchen när Zeljo slog Mladost Doboj Kakanj med 1-0, spelaren blev poänglös men prövade faktiskt med en cykelspark och var nära att leverera en assist strax innan halvtid. I och med segern har Zeljeznicar säkrat en plats bland de sex bästa lagen trots att det är två omgångar kvar av grundserien.Zrinjski tog en skön seger hemma i Mostar mot nykomlingen Krupa na Vrbasu senast med 3-1 trots att spelet inte riktigt stämde under hela matchen. Resultatet kunde mycket väl blivit de omvända och Pirics kvalitéer testades flera gånger, keepern spelade hela matchen.England:Bristol föll mot Aston Villa (2-0) och kryssade mot Burton Albion (1-1) efter bland annat en straffmiss, detta innebär att laget parkerar på 22:a plats efter 35 omgångar. Djuric satt bänkad i den förstnämnda matchen men hoppade in sista 30 mot Burton.Grekland:AEK är vidare till semifinal i den grekiska cupen, förra veckan slog laget Platanias med 3-0 på hemmaplan och det blev tillika dubbelmötets slutresultat. Några dagar senare blev det 1-1 mot Panionis och Ogi spelade 90 minuter i båda matcherna. Det verkar ändå som att Vranjes det går rätt så bra för Vranjes i Grekland för tillfället, skönt för landslaget minst sagt.Även PAOK:s cupäventyr fortsätter, trots att det blev förlust mot Xanthi med 1-0. Det totala slutresultatet blev nämligen 2-2 där PAOK gynnades av bortamålsregeln, Cimirot spelade 90 minuter. Mittfältaren spelade även hela matchen när PAOK sensationellt besegrade serieettan Olyampiakos med 2-0 på hemmaplan.Holland:NEC bröt den negativa trenden i helgen efter en trepoängare mot Heracles med 3-1 hemma på Goffertstadion, mittbacken Dumic lirade hela mötet.Storklubben Ajax var på besök i norra Holland och Gronningen gjorde bra ifrån sig, 1-1 slutade matchen, Memisevic fick förtroende från start men blev dessvärre utvisad i den 87:e minuten.Italien:Pjanic spelade 90 minuter mot både Napoli (cup) och Udinese (ligan), de blev en vinst med 3-1 i Coppa Italia och den gamla damen har därmed ett hyggligt slagläge inför returen i Neapel. Matchen mot Udinese slutade 1-1 och Pjanic gjorde bra ifrån sig under båda matcherna, särskilt i cupen där Allegri faktiskt berömde honom i media efter matchen.I samband med Juventus nyss nämnda poängtapp hade Roma en jättechans att knappa in på ligaledaren, så blev det inte. Istället utökades avståndet ytterligare efter en hemmaförlust mot Napoli med 2-1. Några dagar tidigare åkte laget på ett annat nederlag, man förlorade den första semifinalmatchen mot Lazio med 2-0 och nu väntar en tuff returmatch. Dzeko spelade 90 minuter i båda matcherna men var tyvärr inte på den nivå vi sett honom tidigare under den här säsongen.Lulic spelade dessvärre inte mot Roma men var tillbaka i startelvan mot Bologna och levererade en assist. Matchen slutade 2-0 och vänstermittfältaren spelade hela matchen.Zukanovic fick ingen speltid i den mållösa matchen mellan Atalanta och Fiorentina.Krunic spelade hela matchen när Empoli åkte på sin fjärde raka förlust mot Genoa, matchen slutade 2-0.Båda herrarna var utanför plan när Palermo fick stryk av Torino med 3-1.Kazakstan:I söndags spelades den kazakstanska supercupfinalen och tyvärr blev det förlust för favorittippade Astana med 2-0 mot Kairat. Anicic var tillbaka efter sin skada från i höstas och spelade 90 minuter.Kroatien:Formstarke Hodzic fortsätter att dominera i Kroatien, han blev nämligen fyramålsskytt mot RNK Split i cupen där Zagreblaget vann med hela 6-0. Även i ligan målade Hodzic när Dinamo besegrade Inter Zapresic med 2-0, forwarden spelade 90 minuter i båda matcherna.Turkiet:Konyaspor hade två matcher schemalagda förra veckan, först mot Sivasspor (0-0) och senare mot Adanaspor (1-0, vinst). Bajic spelade 90 minuter i den förstnämnda och 88 mot Adanaspor där bla U21-målvakten Goran Karacic huserar, dessvärre blev han poänglös i båda matcherna.Visca och hans Istanbul BB fortsätter att hänga med i toppen efter en skön vinst mot Safet Susics Alanyaspor med 2-1. Visca var en av målskyttarna och han spelade även hela matchen. Några dagar tidigare kryssade IBB i cupen mot Akhisar Beledytespor (1-1), Visca hoppade in sista tjugo.Tyskland:Schalke åkte på två förluster förra veckan, först i cupen mot Bayern Munchen (3-0) och senare i ligan mot Borrusia Mönchengladbach (4-2). Kolasinac spelade en timme mot Bayern men blev utbytt med skadekänningar och kunde därför inte delta i Bundesliga matchen.Vrancic lirade 72 minuter när Darmstadt åkte på en tung förlust mot Werder Bremen med 2-0, klubben är fortsatt fast i bottenträsket.Det blev ett kort inhopp i den 85:e minuten för Bicakcic i den målrika matchen mellan Hoffenheim och Ingolstadt, Sinsheimklubben vann med 5-2.Ibisevic spelade 90 minuter senast när Hertha åkte på en seg förlust mot Hamburg SV med 1-0.