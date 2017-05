Truppen inför Grekland!

Bazdarevic släppte idag sin trupp inför landskampen mot Grekland.

Tidigare idag, vid lunchtid mer exakt, presenterade landslagstränaren Mehmed Bazdarevic truppen inför nästa landskamp mot Grekland. Den viktiga kvalmatchen spelas fredag den nionde juni hemma på Bilino Polje och Bazdarevics trupp ser ut enligt följande:



Målvakter:



Asmir Begovic (Chelsea)

Ibrahim Sehic (Qarabag)

Kenan Piric (Zrinjski)



Personlig kommentar: Ingen överraskning här utan Bazdarevic valde att plocka ut samma målvaktstrio som senast och det blir med största sannolikhet den nyblivne engelska ligamästaren Begovic som får ställa sig mellan stolparna. Keepern har förvisso varit reservmålvakt på Stamford Bridge under säsongen som passerat men han är ändå en klart bättre och mer stabil målvakt än både Sehic och Piric.





Försvarare:



Ermin Bicakcic (Hoffenheim)

Ognjen Vranjes (AEK Aten)

Edin Cocalic (Mechelen)

Toni Sunjic (Palermo)

Dario Dumic (Nijmegen EC)

Samir Memisevic (Groningen)

Daniel Pavlovic (Sampdoria)



Personlig kommentar: Roligt att Memisevic äntligen får en kallelse, mittbacken har en godkänd debutsäsong i Eredivisie bakom sig och Memisevic har enligt mitt tycke förtjänat landslagsplatsen. Försvararen har representerat A-landslaget vid ett tillfälle tidigare, det var i träningsmatchen mot Spanien för snart ett år sedan där Groningenspelaren fick hoppa in i slutskedet.



Tyvärr har flertalet av landslagsförsvararna haft det svårt under säsongen och det känns i ärlighetens namn inte särskilt bra inför Greklandsmatchen eftersom att fyra av sju försvarare som kallats in är oprövade, vilket bland annat beror på Kolasinacs avstängning, Zukanovics kassa säsong samtidigt som Spahic är klubblös. Gällande de mer rutinerade spelarna lär Vranjes och Bicakcic få starta samtidigt som Sunjic bänkas. Vranjes har varit given i Atenlagets startelva under vårsäsongen och kan användas som både höger- och mittback, Bicakcic har dessvärre fått nöta bänk större delen av säsongen men har kommit igång lite på slutet. Tyskbosniern har nämligen fått speltid i sex (fem starter) av de åtta senaste matcherna och även nätat en gång. Sunjic å andra sidan anländer till den här landslagssamlingen efter en ren katastrofsäsong där han blivit petad i både Stuttgart och Palermo och känns som en väldigt instabil sista utpost.



Av de fyra resterande namnen har mittbackarna Cocalic, Dumic och Memisevic fått rejält med speltid under de senaste månaderna men samtliga har väldigt lite erfarenhet av tävlingsfotboll på landslagsnivå och känns tyvärr som osäkra kort. Troligen lär någon av dessa herrar få starta bredvid Bicakcic på Bilino Polje med tanke på omständigheterna. Pavlovic å andra sidan har bara fått speltid i åtta Serie A-matcher, men han är landslagets enda renodlade vänsterback och har spelat 90 minuter under de två senaste ligamatcherna. Ytterbacken har därmed i alla fall någon matchträning i benen inför landslagsuppdraget men kommer troligen få börja på bänken.





Mittfältare:

Senad Lulic (Lazio)

Miralem Pjanic (Juventus)

Sanjin Prcic (Rennes)

Mato Jajalo (Palermo)

Gojko Cimirot (PAOK)

Rade Krunic (Empoli)

Edin Visca (Istanbul BB)

Avdija Vrsajevic (Osmanlispor)

Danijel Milicevic (Gent)

Miroslav Stevanovic (Zeljeznicar)

Muhamed Besic (Everton)

Haris Medunjanin (Philadelphia Union)



Personlig kommentar: Bazdarevic har kallat väldigt många mittfältare och vid ett eventuellt mästerskap nästa år lär några namn behöva strykas. Kul att Besic och Medunjanin är tillbaka, den sistnämnde har verkligen haft en fenomenal vårsäsong i MLS och kan vara intressant att slänga in i slutet men lär inte vara någon startspelare. Bland mittfältarna är de främst Lulic, Visca och Pjanic som förväntas starta om två veckor, alla tre har levererat på en hög nivå i deras klubbtröjor och lirarna har dessutom gott om landslagsmatcher på deras CV. Därutöver tror jag också att Cimirot, Krunic och Milicevic har realistiska chanser att få starta den nionde.

Cimirot är en spelskicklig defensiv mittfältare som varit given i PAOK där han dessutom visat upp fina tekniska förmågor. Vidare är han också van vid den grekiska fotbollen vilket minst sagt är en lämplig egenskap inför nästa kvalmatch. Även Krunic är en teknisk fotbollsspelare och Empolistjärnan besitter också ett fint spelsinne, hans naturliga position är central mittfältare men i klubblaget har han också använts som högermittfältare. Noterbart är att ”Kronan” gjorde väldigt bra ifrån sig i träningsmatchen mot Albanien för två månader där han bland annat var inblandad i ett av målen vilket helt klart höjer hans aktier inför Greklandsmatchen. Den tredje potentiella startspelaren, Milicevic, är en offensiv mittfältare som vanligtvis spelar på högerkanten i Gent. Han är något kvickare än Krunic och skulle kunna vara värdefull i kontringar, Milicevic har två fina säsonger bakom sig i Gent där han bidragit med flera poäng för indianerna.



Anfallare:

Vedad Ibisevic (Hertha Berlin)

Riad Bajic (Konyaspor)

Armin Hodzic (Dinamo Zagreb)

Kenan Kodro (Osasuna)

Edin Dzeko (Roma)





Personlig kommentar: En väntad femma av Bazdarevic, samtliga spelare har godkända säsonger bakom sig i deras klubblag och det ser ändå positivt ut på anfallsfronten där Bajic gjort 17 ligamål, Dzeko 28, Hodzic 15, Kodro 7 och Ibisevic 12 stycken. Samtliga anfallare har under vårsäsongen varit startspelare och även varit nyckelspelare i deras respektive klubblag vilket är positivt. Dzeko och Ibisevic kommer förmodligen få start och därefter har Bajic och Hodzic störst chans att få hoppa in. Kodro har som tidigare nämnts varit startspelare för Osasuna men målmässigt har han varit nivån sämre än de andra och lär ej få speltid, trots en bra insats i Tirana för två månader sedan.





Reserver:

Tomislav Tomic (Zrinjski)

Haris Duljevic (Sarajevo)

Dino Besirevic (Radnik Bijeljina)



Personlig kommentar: Av reserverna är det väl egentligen bara Duljevic som sticker ut något, mittfältaren har spelat för A-landslaget ett fåtal gånger förut men gjorde en lysande insats i förra årets träningsmatch mot spanjorerna och han har dominerat den inhemska ligan i tre säsonger nu. Dessvärre har inte lämnat den bosniska huvudstaden men kommer troligen att göra det i sommar. Angående Tomic och Besirevic så har båda två fått väldigt lite uppmärksamhet i media vilket gör att det egentligen inte finns särskilt mycket att säga. Besirevic är dock född 1994 och ifall han lämnar den inhemska ligan nu i sommar kan han säkert vara ett spännande namn inför framtiden.



Petade:

Sead Kolasinac (Schalke 04)

Mario Vrancic (Darmstadt 98)

Amer Gojak (Dinamo Zagreb)

Haris Duljevic (Sarajevo)*

Milan Djuric (Bristol City)

Ervin Zukanovic (Atalanta)



Personlig kommentar: Av dessa sex så petades Kolasinac på grund av sin avstängning, Gojak skickades till U21-landslaget samtidigt som Duljevic ändå fick en plats på reservlistan. Gällande Zukanovic och Djuric lämnade förmodligen duon utanför på grund av begränsat med speltid och dåliga insatser i deras respektive klubblag. Även Vrancic får stanna hemma och de beror förmodligen på den tuffa konkurrensen som gäller på det bosniska mittfältet, Darmstadtspelaren har dock gjort bra ifrån sig i Tyskland och ifall han hittar lämnar D98 för ett Bundesligalag nu under sommaren kan det mycket väl bli en comeback i landslagsdressen.