U17-EM: Kattens lek med råttan

Tyskland gjorde processen kort med ett knäsvagt Bosnien som blir totalt krossade i EM-premiären med hela 5-0. Nu väntar en avgörande match mot Irland i kampen om andra platsen.

Den stora frågan inför EM-premiären var om Bosnien kunde gå ut och skrälla mot favorittippade Tyskland. Efter bara 120 sekunder av spel fick vi svaret - nej. Ettan kom, tvåan kom, trean och så vidare.Startelvan: Krsic, Jusufbegovic, Sadiku, Vjestica, Tegeltija, Santrac, Salcin, Imamovic, Omerovic, Marusic, Sikanjic.U17-landslaget förlorar alltså med med hela 5-0 mot en av turneringens guldfavoriter. Tyskland tog ledningen efter bara två minuter på klockan och satte tempot för det som komma skulle. Bayern-talangen Lukas Mai tog vara på ett väldigt tafatt försvarsspel från BiH och kunde tåa in 1-0. Tvåan väntade inte alltför länge, bara tolv minuter senare utökade Keitel resultatet efter oerhört dåligt och passivt försvarsspel. Tyskland fortsatte att pressa för att fullkomligt döda matchen men halvleken slutade 2-0.Men det skulle inte bli bättre i de nästkommande 40 minuterna för BiH. Tio minuter in gör Fiete Arp sitt första mål i matchen efter en galen bjudning av vänsterbacken Tegeltija. Minuten därefter får Krsic kapitulera för fjärde gången i matchen. Inhoppande Brkic tappar bollen efter en misslyckad dribbling och samma spelare, Arp, gör sitt andra mål. Arp skulle få sitt hattrick i den 61:a minuten efter ännu ett sanslöst dåligt ingripande av det bosniska försvaret. Matchen slutar tack och lov bara 5-0.Premiärnerver, kvalité, rädsla? Det finns inga ursäkter för det som hände. Bosnien förlorar matchen med 5-0 efter fem katastrofala insaster i försvarsspelet. Det är ej acceptabelt på den här nivån och oerhört tråkigt att det ska vara på detta vis. Uppryckning gäller mot Irland om tre dagar och en mycket bättre prestation krävs ifall det överhuvudtaget ska bli en poäng. Irland förlorade i sin premiär mot Serbien efter sent mål av serberna och är därmed precis som Bosnien poänglösa efter första gruppomgången. Förbundskaptenen Malkocevic har en hel del att tänka på inför de kommande matcherna. Det här håller inte!