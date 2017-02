Ungtuppar på frammarsch

Med 42 dagar kvar till nästa kvalmatch mot Gibraltar i Zenica är läget helt okej bland landslagsspelarna. Dzeko leder skytteligan i Italien där även Pjanic, Zukanovic och Lulic spelar bra i lag som tillhör toppen den här säsongen. Besic är på väg tillbaka, Kolasinac är het och Visca fortsätter att prestera i Basaksehir.



Det pratas alltid om unga förmågor som på sikt ska ersätta etablerade stjärnor och jag vill lyfta fram några intressanta spelare just nu. Vi börjar i Italien där 20-årigeåterfinns i bottenlaget Crotone. Den defensive mittfältaren anlände till klubben i juli förra året och debuterade mot Juventus nyligen. Det lär bli mer speltid för Suljic som kommer att ha nytta av erfarenhet från spel i Serie A inför fortsättningen. I Turkiet och Konyaspor, som imponerat denna säsong och ligger på en åttonde plats med åtta poäng upp till fjärdeplatsen, har vi tre unga spelare.har gjort det bra och utvecklas hela tiden. Framförallt Milosevic och Bajic har visat framfötterna inte bara i ligan utan även i Europa League. Bajic har hittat nätet nio gånger på 17 matcher i Süper Lig och med det är han tvåa i skytteligan för tillfället. Med tanke på att Dzeko är avstängd mot Gibraltar kanske det är dags att testa Bajic.I Dinamo Zagreb har anfallaren, 22, börjat hitta tillbaka till gammal god form efter en usel höst med bara två mål i ligan. Under ”försäsongen” har han hittat nätat flera gånger och det blir spännande att se vad han kan åstadkomma när ligan återupptas den 18.e februari. I samma lag har mittfältarenfått spela en hel del och 19-åringen, som fyller 20 om några dagar, har stor potential. Två assist såhär långt. Dinamo är kända för att producera bra spelare till de stora ligorna och gör dessa två avtryck kan vi räkna med att se dom i större klubbar inom en snar framtid. I ärkerivalen Hajduk Split hargjort det bra sedan han anlände till laget inför den här säsongen och 23-åringen är att räkna med. Tre mål såhär långt för Hajduk.Sist, men inte minst, fickdebutera för Borussia Dortmund idag i förlusten mot Darmstadt i Bundesliga. 18-årigen spelade hela matchen när laget alltså oväntat förlorade. 2015 skrev vi på Svenskafans om talangen och att han ville representera BiH i framtiden (just nu är han tysk landslagsspelare). Utvecklingen har gått i rätt riktning och det är dags för det bosniska förbundet att på allvar titta närmare på Burnic. Förbundskaptenen bör fundera över landskampen i mars där flera tongivande spelare är avstängda och varför inte då ge några av de unga spelarna chansen mot Gibraltar?Källa: Transfermarkt