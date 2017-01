Vranjes utvisad i debuten!

Juluppehållet är över och flera av landslagsspelarna är tillbaka in action!

EnglandEfter två-tre månader utanför plan fick Begovic äntligen chansen när Chelsea ställdes mot Petersborough United i den tredje omgången (FA Cupen). Det var egentligen aldrig något snack om saken, Contes mannar dominerade och vann enkelt med 4-1. Begovic spelade hela matchen och gjorde väl en okej insats, målvakten hade dock en relativt lugn afton. Matchen mot Petersborough kan mycket väl vara hans sista i Chelseas färger eftersom att keepern förväntas lämna nu under vinterfönstret.Djuric som varit spelklar för Bristol i bara några dagar fick chansen direkt i FA Cupen där League One-laget Fleetwood Town väntade. Matchen slutade 0-0 och anfallaren blev därmed mållös men han var faktiskt framme med två farliga avslut. De ska bli spännande att se om Djuric kan vara med och vända Bristols formsvacka, laget har sex raka förluster i ligan.GreklandÄven Vranjes byte adress förra veckan, för honom blev det Grekland och huvudstadslaget AEK Athen. Klubben har haft två ligamatcher i veckan, först mot Panaitolikos där resultatet skrevs till 0-0 och sedan mot Asteras Tripolis där det blev förlust mot 3-2. Högerbacken fick chansen att debutera i den sistnämnda matchen men de första framträdanden gick sådär, Vranjes blev nämligen utvisad i den 71:a minuten efter att ha dragit på sig två gula kort.Cimirot fick starta mot både Levadiakos och PAS Giannina, mot Levadiakos blev det seger med 1-0 och den förre U21-landslagsspelaren blev utbytt på övertid. I den andra matchen blev det istället förlust med samma siffror och i den matchen lirade Gojko 67 minuter. Även Cimirot har ryktats bort från sitt klubblag och kanske väntar en fortsatt karriär i antingen Tyskland eller Italien om bara några veckor.IsraelTel Aviv-laget lyckades besegra Hapoel Bnei Lod med tre bollar mot noll i en cupmatch, Medunjanin startade och spelade 65 minuter för vinnarna.Italien:Zukanovic bjöd på en finfin insats när hans Atalanta slog Chievo med 4-1. Backen spelade hela matchen och var säker i sitt försvarsspel, förhoppningsvis kommer Zukanovic att bli en given del i Atalantas lagbygge under våren, vore minst sagt bra för landslaget med tanke på våra försvarsproblem.Juventus vann med 3-0 mot Bologna och bekräftade därmed kvalitetsskillnaden lagen emellan. Pjanic spelade 70 minuter och levererade en assist till Juves fördel i matchen.Lulic är avstängd och han spelade inte när Lazio vann mot Crotone med 1-0.Empoli fick en skön start på vårsäsongen, laget tog säsongens fjärde seger och besegrade Jajalos Palermo med 1-0. Krunic spelade hela matchen och gjorde minst sagt ingen dålig insats, flera smarta uppspel och passningar från hans sida.Jajalo spelade 83 minuter i samma match som Krunic.Dzeko var på hugget när Roma tog en uddamålsseger mot Genoa, dessvärre blev han mållös trots en ramträff.