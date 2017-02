2017-02-25 20:00

Lille - Bordeaux



Bordeaux besöker ett Lille under ombyggnad

Ett formstarkt les Girondins har sikte på femteplatsen i tabellen.





Nye ägaren Gérard Lopez ska bygga något långsiktigt och tog i ordentligt under januari. Sju nyförvärv bara under deadline day innebar en ordentlig rotation. Än så länge har bara två av de nya spelarna satt något avtryck.



Yttern/anfallaren Anwar el Ghazi (från Ajax) blir någon att hålla ett öga på för Bordeaux högerkant. Än mer intressant blir det att titta på Xeka (från Braga), som klivit rakt in på LOSC:s centrala mittfält. Förra veckans seger gör att Lille nu har två poäng ner till kvalplats. Det nordfranska laget satsade på en Europaplats inför säsongen, så vi tar för givet att de är allt annat än nöjda med dagens situation.



Europaplats är något som även står på les Girondins agenda. En seger i kväll skulle ge en åtminstone tillfällig femteplats. Hoppet finns. Bordeaux är 2017:s mest formstarka lag efter PSG och Monaco.



Tränare Gourvennecs val att bänka flera startspelare har gett resultat och allt talar för att kvällens elva liknar den som enkelt avfärdade Guingamp med 3-0 förra helgen. Det innebär i så fall att vi hittar Lewczuk, Plasil, Ounas och Ménez på bänken.



Trolig Bordeaux-elva: Carrasso – Gajic, Jovanovic, Pallois, Contento – Sankharé, Toulalan, Vada – Malcom, Laborde, Kamano.



Möjlig Lille-elva: Enyeama – Corchia, Basa, Béria, Palmieri – Amadou, Xeka – Bauthéac, Benzia, el-Ghazi – De Préville.

2017-02-25 11:00:00

