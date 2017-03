Costil, här i den franska landslagströjan.

Bordeaux jagar Benoît Costil

Rennes-målvaktens kontrakt med Bretagne-klubben går ut till sommaren.





Under tisdagen meddelar trovärdiga France Football att Benoît Costil, 29 år, att Bordeaux är i ”långt gångna förhandlingar” med Rennes-keepern som även extraknäcker som tredjemålvakt i Les Bleus. Costil sitter också på ett utgående kontrakt efter säsongen. Enligt France Football finns det även intresse både från utländska och andra franska klubbar.



Senare under dagen rapporterade så tidningen ”20 minutes” att Bordeaux-förhandlingarna även gäller Rennes och Costils målvaktstränare Christophe Revel.



Skulle ryktena visa sig stämma är Bordeaux att gratulera. Carrasso förtjänar naturligtvis en stor och värdig avtackning, men med Costil mellan stolparna skulle FCGB antagligen få Ligue 1:s just nu bäste franske målvakt mellan stolparna.

2017-03-14 22:15:00

