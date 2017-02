Bordeaux körde över Caen

Tre enkla poäng efter 4-0 mot ett mycket blekt hemmalag.

Caen – Bordeaux

Caen är normalt hemmastarka och hade snittat på tre gjorda mål per match på Stade D’Ornano den senaste tiden. Laget kom från en stark bortavinst mot Guingamp i helgen. Av det såg vi inget under tisdagen.Man hade visserligen en nick strax utanför i inledningen. Sedan lyckades ingenting förrän i sista övertidsminuten när Bazile faktiskt träffade mål. Carrasso sträckte ut för första gången och sista gången, och höll nollan.Däremellan var det Bordeaux för hela slanten. Rolan snappade upp en missad kontroll av Leborgne i mittcirkeln, sprang 40 meter, rundade Vercoutre och rullade in 0-1. Strax efter testade Kamano lyckan från håll. Skottet blev misslyckat men Vercoutre stod för kvällens tavla och styrde in den i egen burgavel. 0-2.Det kom ingen reaktion från Caen i andra halvlek. Förnedringen fortsatte när Kamano enkelt snurrade upp Leborgne ett par gånger, vände in mot mål och placerade in 0-3. Matchen var förstås över. Så icke målskyttet.Plasil fick skriva in sig i protokollet efter en retfullt enkel och välplacerad bredsida vid Vercoutres högra stolprot.Les Girondins plockade därmed tre viktiga och enkla poäng i den allt hårdnande jakten på en Europaplats via ligaspelet.******Tränare Gourvennec gav två startdebutanter chansen – båda lyckades. Sankharé värvades från Lille för att ge fysisk styrka på mitten. I kväll vann Caen knappt en andraboll. Jovanovic var inte tänkt att användas bara dagar efter ankomsten från Zenit. Serben hade inte spelat tävlingsmatch på länge, men det märktes inte alls när han fick ersätta en skadad Lewzcuk. En mycket lovande start från den tidigare U20-världsmästaren.På topp var som vanligt Malcom den starkast lysande stjärnan. Därför var det kanske ännu viktigare att både Kamano och Rolan fick göra sina första mål sedan i november. Fyra skott på mål i kväll gav lika mål. Samma effektivitet lär behövas på fredag om Bordeaux ska lyckas plocka poäng mot PSG.0-1 Rolan (11)0-2 Kamano (22)0-3 Kamano (63)0-4 Plasil (90)Carrasso – Gajic, Jovanovic, Pallois, Sabaly (Pellenard, 82) – Sankharé (Arambarri, 85), Toulalan, Plasil – Malcom, Rolan (Laborde, 75), Kamano,