Bordeaux-kvartett och Gourvennec i omgångens lag

Båda klubbens debuterande nyförvärv klev rakt in L'Equipe-elvan.

Kamano och Rolan tog platser i omgångens lag var välförtjänt efter 4-0 mot Nancy. Den förste blev tvåmålsskytt och Rolan spurtade in sitt mål i en rusch från mittcirkeln.



Ännu roligare är det att mittfältaren Sankharé och mittbacken Jovanovic finns med. Både debuterade från start i Bordeaux. Om valet att starta med den rutinerade, före detta Lille-spelaren, Sankharé knappast var en chansning så spelade tränare Gourvennec högt med den unge serben Jovanovic. Mittbacken kommer direkt från Zenits försäsong och hade inte spelat tävlingsmatch på länge.



Chansningen betalade sig när Jovanovic var helt felfri. Gourvennecs val inför matchen innebar att han blev omgångens tränare.

Équipe de la journée ?

Jocelyn Gourvennec présent ?

Les deux recrues présentes ?

4 joueurs dans l'équipe-type ?



Sympa cette journée de L1 pic.twitter.com/oQnLy89ren — FCGirondins Bordeaux (@girondins) February 9, 2017

2017-02-09 10:10:00

