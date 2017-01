Bordeaux måste förbättra effektiviteten

Hemmastarka Nancy väntar i en oviss match under lördagskvällen.

Veckan har inneburit uttåg ur ligacupen. FCGB inte hade mycket att sätta emot när PSG trampade igång i tisdagens semifinal. Att Paris får ta sig an Monaco i finalen innebär, med största sannolikhet, att en femteplats i ligan ger spel i Europa League till hösten.Goda nyheter eftersom Bordeaux, trots den begravningsstämning som infunnit sig, inför helgens omgång bara hade två poäng upp till just den platsen.I övrigt är det mest gnäll kring klubben. Tränare Gourvennec var på fredagens presskonferens irriterad över alla ”Bordeaux-bashing” som media sysslar med. Supportrarna undrar var nyförvärven tagit vägen? Att Daniel Mancini just anslutit från Newell’s Old Boys räcker inte. Klubben hade utlovat en ”box to box”-mittfältare och en anfallare också.I kväll väntar match mot ett svårplacerat och paradoxalt Nancy. Klubben ligger tolva, men har svårt att ens få ihop en backlinje efter juluppehållet. Skador och försäljningar ställer till det. Trots det väntar något slags statistiskt ”mission impossible”.Nancy har fem raka hemmasegrar i ligaspelet och under de fem matcherna har man inte släppt in ett enda mål.Bordeaux kommer ändå från en skön seger mot Toulouse förra helgen (1-0) och vi kan vänta oss en comeback i ligaspelet från tidigare både avstängde och skadade Ménez. Borta är tyvärr högerbacken Sabaly (skadad) och ojämne anfallaren Rolan. Vi noterar att vänsterbacken Contento lite oväntat finns med i truppen. Oväntat både för att han nu anses som tredjealternativet där och för att han ryktas vara på väg till Sunderland.I väntan på nyförvärven som förhoppningsvis dyker upp före natten mellan tisdag och onsdag vore det en bra idé att slå hål på Nancys fantastiska hemmastatistik. Chanserna skapas, nu gäller det för firma Malcom-Laborde-Ménez att börja förvalta lägena om drömmen om Europa ska kännas relevant under våren.Prior – Gajic, Lewczuk, Sertic, Poundjé – Plasil, Toulalan, Vada – Malcom, Laborde, Ménez.