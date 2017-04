2017-04-22 20:00

Bordeaux med sikte på Europa

Ett Bastia i djup kris besöker staden under lördagskvällen.

Efter förra helgens seger i Nantes är Bordeaux femma och mer än någonsin med i kapten om Europaplatserna. Även om den matchen aldrig blev någon sprakande tillställning ser formen god ut. Vid seger under lördagen kan man skapa ett avstånd till Marseille som bara fick ett kryss under fredagen.



Klubben gick mot en lugn vecka när Télégramme-journalisten David Thomas under fredagen hävdade att les Girondins nu gjort klart med Rennes- och Les Bleus-målvakten Benoit Costil till nästa säsong.



Knappast någon man vill ska komma ut, om det är sant, då nuvarande målvakten Cédric Carrasso är en av FCGB:s viktigaste spelare och en publikfavorit. Klubben gick snabbt ut och dementera att något var klart – frågan är ändå hur Carrasso tar alla dessa rykten som återkommer?



I övrigt förväntar vi oss samma startelva som senast – med ett undantag. Båda vänsterbackarna Contento och Poundjé är skadade. Det innebär att högerfotade Sabaly och Gajic spelar på varsin kant.



Den oro som skapades kring nästa säsongs målvaktsval är naturligtvis ingenting mot vad som nu händer i Bastia. Klubben slåss för sin överlevnad, inte bara för att hänga kvar i Ligue 1.



Säsongen har innehållit mycket stök och förra helgens stormning av planen vid Lyons uppvärmning och i halvtid var droppen som fick bägaren att rinna över. Förutom att Bastia tvingas att spela nästa hemmamatch på en neutral arena utan publik väntar hårdare straff. Att Lyon tilldelas segern i den avbrutna matchen förväntar sig de flesta. Poängavdrag lär också följa och då lär Korsika-klubben i princip vara klara för nedflyttning.



Så vilket Bastia får vi se under lördagen? Ett motiverat lag som ska ta sista chansen eller en stukad grupp som redan gett upp?



Precis som vid mötet tidigare under säsongen (1-1) får gästerna klara sig utan sin bäste målskytt Crivelli som är utlånad från Bordeaux med kravet att han står över matcherna mellan klubbarna.



***



Trolig Bordeaux-elva: Carrasso – Gajic, Lewczuk, Pallois, Sabaly – Vada,Toulalan, Sankharé – Malcom, Laborde, Kamano.



Möjlig Bastia-elva: Leca – Cioni, Djiku, El-Kaoutari, Bengtsson – Coulibaly, Ngando, Cahuzac, Saint-Maximin – Raspentino.



2017-04-22 10:45:00

