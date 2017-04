2017-04-16 15:00

Nantes - Bordeaux



Bordeaux med supportrar till Nantes

Kampen om Europaplatserna hårdnar och les Girondins behöver en bortaseger.

Förspelet till söndagens rivalmöte mellan Nantes och Bordeaux har handlat om supportarna. Sedan Frankrike införde undantagslagar efter flera terrorattentat har polisen regionalt själva fått bestämma om man tillåter bortafans eller inte. Det har oftast, och lite slentrianmässigt, blivit ”inte”.



Därför var få förvånade när meddelandet kom att Bordeaux supportrar inte var välkomna i Nantes. Reaktionen blev dock kraftig och supportergrupperna vägrade att acceptera beslutet. Man fortsatte att fylla bussarna och satte därmed press på ligan och polisen. Med stöd från klubben fick man så, för första gången, polisen att ändra sig. Trots att endast ett begränsat antal supportrar släpps in har ”Ultramarines” gått med på upplägget, som man tror kan bli prejudicerande och gynna supporterkulturen i hela Ligue 1 framöver.



***



Matchen då? Atlantderbyt är ju inte mycket till derby egentligen. Mycket prestige finns det ändå mellan de två klubbarna. Nantes har ryckt upp sig ordentligt under nye tränaren Conceição. Ska man lyckas blanda sig i kampen om femteplatsen är tre poäng under söndagen ett absolut måste.



I Nantes hittar vi Bordeaux-skolade anfallaren Sala, som som vanligt kommer att vara sugen på att sänka klubben som inte tyckte att han platsade. Kanske får vi även se pånyttfödde svensken Kacaniklic från start? På några månader har han gått från frysboxen, till enstaka inhopp och så senast en startplats.



”Om vi bortser från PSG så kan det här vara säsongens svåraste match.”, menar Conceição inför mötet. Visst är Bordeaux formstarka för tillfället, men lite tjuv- och rackarspel ligger nog bakom den typen av kommentar.



I Bordeaux, som numera bara har en match i veckan, finns det väl inte så mycket att fundera på? Senast slog man Metz enkelt med 3-0, vilket borde ha klargjort vilken offensiv trio som ska användas.



Hur länge Ménez, Rolan och Ounas håller sig tysta och nöjda på bänken vet vi inte. Kanske inte så länge till? Någon anledning att peta trion Kamano, Laborde och Malcom finns ändå inte.



Det borde innebära samma elva som senast när Bordeaux ska skjuta bort Nantes från Europakampen och samtidigt se till att hålla Saint-Etienne och Marseille bakom sig på den femteplats man nu håller.



Allez!



Trolig startelva: Carrasso – Sabaly, Lewczuk, Pallois, Contento – Vada, Toulalan, Sabaly – Malcom, Laborde, Kamano.



Avspark: 15:00, söndag 16 april, på Stade de la Beaujoire i Nantes

2017-04-15 19:30:00

