Bordeaux övertygade mot Guingamp

3-2 på resultattavlan, men det borde och kunde ha blivit större siffror.

Bordeaux - Guingamp 3-2 (2-1)

Mål:

Ett nästan ordinarie Bordeaux mot ett Guingamp som roterade. Det borde ju gå vägen för det mesta. Men i år är det Guingamp som övertygar i ligan och Bordeaux som släpar efter. Det märktes, i tio minuter.De marinblå bjöd på en nervös och okoncentrerad inledning. Naturligtvis innebar det ett baklängesmål. Denna gång efter att Pallois helt ohotad i onödan nickat till en hörna som Privat forcerade in i mål. 0-1 efter 11 minuter – sedan vände det totalt, både spelmässigt och i målproduktion.När Kamano lite tursamt kunde slå in kvitteringen fem minuter senare tappade gästerna allt. Bordeaux forcerade. Laborde brände två frilägen från straffpunkten, Kamano ett i något sämre position. Men det var bara ett lag på planen.En frispark från Vada nådde en i kväll vilt kämpande Laborde som revanscherade sig för tidigare missar och nickade in 2-1. Resultatet stod sig i halvtid. Det ska Guingamp vara tacksamma för.*****Andra halvlek inleddes med ett volleyskott från gästernas Giresse. Efter det fick Guingamp knappt till ett skott mot mål fram tills slutminuterna.Istället fortsatte les Girondins sin höga press och dominerade på mittfältet där Toulalan verkade ha ätit dunderhonung över julen. Veteranen var en skugga av sitt forna jag i höstas. Nu ser han ut som den Toulalan vi är vana vid igen.Det där förlösande tredje målet dröjde dock. Malcom fick inte till det och domare Buquet ville inte blåsa, en solklar, straff när Kamano vräktes över ända. Målet kom efter en soloräd från Malcom som till slut fälldes i Guingamps straffområde. Om Buquet hade tänkt blåsa den här gången får vi aldrig veta för bollen rullade fram till Laborde som satte sitt andra mål för kvällen till 3-1.Guingamp såg länge ut att helt ha gett upp. Ett reduceringsmål kom dock från comebackande Benezet, men för sent. Det var istället Bordeaux som var närmare 4-2 på övertid när Malcom fick en sista chans.Slutresultatet 3-2 innebär semifinal i ligacupen och en bra start på 2017 för ett FCGB som är i behov av nytt självförtroende.*****Hela laget har lyft sig ordentligt, både tekniskt och inställningsmässigt, sedan vår hemska december helt utan segrar. Tre spelare stack dock ut lite extra.skapade och brände mängder av chanser innan han till slut blev tvåmålsskytt. Diego Rolan kommer att få jobba för att ta tillbaka sin startplats på topp.stoppade nästan allt i sin väg. Ännu bättre, veteranen ser helt plötsligt hungrig ut igen. Precis den typ av vitamininjektion som ett tidigare lojt Bordeaux behöver.var äntligen tillbaka på högerbacken efter skada – en riktig klasspelare som les Girondins måste försöka köpa loss till sommaren. Just nu är han bara inlånad från PSG. Det var ingen slump att Malcom var bra i första halvlek och Kamano i den andra. De bytte kant i halvtid för att dela på chansen att utnyttja Sabalys framspelningar och inlägg.***Prior - Sabaly, Lewczuk, Pallois, Poundjé - Toulalan, Plasil, Vada (Traoré, 87’) - Malcom, Laborde (Rolan, 77’), Kamano (Ounas, 80’).Salin - Angoua, Kerbrat, Sorbon, Lévêque - Deaux (Bénézet, 72’), Sankoh, Giresse - De Pauw (Coco, 62’), Privat (Diallo, 78’), Mendy.: Kamano (16’), Laborde (27’, 65’) -: Privat (11'), Bénézet (88’).***18:30 Nantes-0-221:00 Sochaux-1-1 (3-4 efter straffläggning)18:45-Guingamp 3-221:05 PSG-Metz