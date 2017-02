2017-02-07 19:00

Caen - Bordeaux



Jérémy Ménez, en av få i marinblått som var pigg mot Rennes.

Bordeaux på poängjakt i Normandie

Tre ligamatcher på sju dagar och turen har kommit till Caen.





Till kvällens bortamatch i Caen har tränare Gourvennec två saker att fundera på. Först: vår polske mittback Lewczuk har dragit på sig en lättare skada och kan inte vara med. Mot Rennes klev mittfältsveteranen Toulalan ner i backlinjen. Nu finns även nyförvärvet Jovanovic att tillgå, liksom vänsterbacken Pellenard som vikarierat med pondus tidigare.



Tisdagens möte är det andra av tre på mindre än en vecka i ligaspelet och Gourvennec lär behöva rotera lite inför fredagens hemmamatch mot PSG. Förhoppningsvis får nye Sankharé plats på mitten. Hans inhopp senast gav tyngd och fysik åt ett annars lite lättviktigt mittfält.



I anfallet tar jag för givet att Ounas bänkas. Hans icke-match mot Rennes kan få konsekvenser under våren. Konkurrensen är hård och Ounas lär inte ha råd med många så nonchalanta insatser om han vill hålla sig kvar i truppen.



För Caen gäller att fortsätta plocka poäng hemma för att hänga kvar i Ligue 1. De tre senaste försöken har inneburit tre hemmamål per match och sju av nio poäng. Bordeaux är förvarnade och Santini på topp är en av ligans hetaste anfallare just nu. Saknas gör Guilbert i backlinjen. Han är inlånad från just Bordeaux och får inte spela mot sin moderklubb.



*****



Möjlig Bordeaux-elva:

Carrasso – Sabaly, Jovanovic, Pallois, Poundjé – Sankharé, Toulalan, Vada – Malcom, Laborde, Ménez.



Möjlig Caen-elva:

2017-02-07 09:45:00

