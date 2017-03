2017-03-18 20:00

Bordeaux - Montpellier



Bordeaux på revanschjakt

Les Girondins tar emot Montpellier under lördagskvällen.

2017-03-18 11:50:00

Som ett ovälkommet minne har det blivit dags för Montpellier. Bordeaux var på väg in i ännu en jämngrå säsong när stjärnsmällen veckan före jul (0-4) dök upp. Ingen vidare julklapp. Men... sedan dess har Bordeaux gått som tåget och kan vid seger gå upp på en delad femteplats. Det är med andra ord dags att skaka av sig de sista resterna av den trista hösten.Montpellier kommer till Gironde utan Sylla, Passi (avstängda) och med Jourdren, Ninga och Lasne skadade. Men Mounié på topp är i form och en egen personlig favorit, Boudebouz, har visat framfötterna från sin playmaker-position.Bordeaux kommer från en förlust mot Monaco, men den är det inte mycket att säga om. Laget har visat fin form och det finns få anledningar att ändra i startelvan. Kanske är det ändå dags att ge plats åt Sabaly på högerbacken igen, nu när han är tillbaka från skada. Och, så är Toulalan tillbaka. Han saknades i Monaco.”Det kommer inte att bli någon stängd tillställning i kväll.”, menar tränare Gourvennec.”Vi ska använda fiaskot senast mot Montpellier som energi och varför inte svara med samma mynt.”, berättar anfallaren Laborde.*****Carrasso – Sabaly, Lewczuk, Pallois, Contento – Plasil, Toulalan, Vada – Malcom, Laborde, Kamano.Les Girondins tar emot Montpellier under lördagskvällen.Rennes-målvaktens kontrakt med Bretagne-klubben går ut till sommaren.Bordeaux stod emot en dryg timme men fick inga poäng med sig hem.Les Girondins har bra statistik, men i år känns Monaco som omöjligt uppdrag.Kliver av efter 21 år och två ligatitlar med les Girondins.Lille hade två skott på mål. Båda gick in. Les Girondins kunde ändå ordna en seger genom två sena mål från inhopparen Adam Ounas.Ett formstarkt les Girondins har sikte på femteplatsen i tabellen.Ett mål, en assist och en utvisad motståndare när Guingamp besegrades.Kan les Girondins stå upp mot ett toppjagande PSG under fredagen?Båda klubbens debuterande nyförvärv klev rakt in L'Equipe-elvan.