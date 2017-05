Carrasso får inget nytt kontrakt – Costil blir ny Bordeaux-målvakt

Mycket känslor i luften när Bordeaux byter målvakt till nästa säsong.

Bordeaux fick nöja sig med en sjätteplats i ligan efter 1-1 mot Lorient i sista omgången. Marseille tog den sista Europa League-platsen i Ligue 1. Mycket talar ändå för att det blir Europaspel för Bordeaux i sommar. Paris möter Angers i cupfinalen och vinner PSG så tillfaller den sista EL-platsen les Girondins.I Bordeaux har allt ändå handlat omden senaste veckan. Målvakten är mycket populär efter åtta år i klubben och meddelandet att han inte får förlängt kontrakt har rört upp mycket känslor.Särskilt irriterat blev det när beslutet offentliggjordes efter säsongens sista hemmamatch, vilket gjorde det omöjligt att tacka av Carrasso på ett värdigt sätt. Hans fans fick även vatten på sin kvarn när Carrasso under måndagen blev uttagen som målvakt i säsongens lag i L’Equipe. (Den uttagningen baserar sig på snittbetyg sett över hela säsongen.)Carrassos återkomst i målet under säsongen sammanfaller med Bordeaux uppryckning i tabellen från i julas fram till slutet av april. Men där ligger även problemet för klubbledningen. Den 35-årige Cédric har de senaste två dryga åren dragit på sig två allvarliga korsbandsskador och då varit otillgänglig i långa perioder.När sedan möjligheten att värva franska landslagets nuvarande andremålvaktdök upp, dåså slog man till. Costils kontrakt med Rennes går ut i juni vilket gör att han kommer till Bordeaux gratis.Enligt tidningen Ouest-France skrevs ett förberedande kontrakt med Rennes-keepern redan i januari, med en klausul som innebar att inget fick bli officiellt förrän läkarundersökningen genomförts.Den undersökningen ska enligt flera källor göras under onsdagen. Därefter blir det klart att Benoit Costil skrivit på för fyra i med les Girondins.Vad som händer med Carrasso är ännu inte avgjort. Trots att han sagt sig vara villig att stanna i klubben som andremålvakt, med nytt kontrakt och sämre lön, talar egentligen allt för ett klubbyte.Bordeaux ska redan ha gjort klart internt med att Jérôme Prior blir andrekeeper. Tredjeplatsen kommer att varieras mellan mycket lovande Gaëtan Poussin och Over Mandanda, mer känd som Steve Mandandas lillebror. Paul Bernardoni, som snart stått i alla franska U-landslag, väntas bli utlånad för att få speltid.Vi passar på att tacka Carrasso för lång och trogen tjänst – och välkomnar, lite i förskott, Benoit Costil till FCGB!