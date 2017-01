En finalplats i potten

Bordeaux tar emot ett PSG på uppgång i kvällens semifinal i ligacupen.

Det är ett Bordeaux i hygglig form som i kväll ska ta sig an årets första ”mission impossible” – PSG i ligacupens semifinal.För PSG gäller, från och med nu, att alla förlorade cupmatcher innebär att nye tränaren Unai Emery kommer att få ett sämre facit än Laurent Blanc förra säsongen. Det minsta man kan säga är att det blir knepigt för les Girondins. Paris är nu uppe i 25 raka segrar i nationella cuper. Senaste förlusten kom för drygt tre år sedan, i en 16-delsfinal i franska cupen mot Montpellier.Vi har två tunga avbräck i marinblått. Unga högerbacken Sabaly, inlånad från just PSG, dras med en lättare skada. Vår mest formstarke anfallare Laborde är avstängd. Yttern Ounas lämnas utanför truppen av disciplinära skäl. Han lämnade arenan före alla andra efter segern mot Toulouse i helgen, besviken eftersom han inte fick starta matchen.”Visst får han visa frustration, det är normalt. Vi kräver inte att han ska bete sig som ett litet lamm, dock bör han visa respekt för sin arbetsgivare.”, sa Bordeaux-tränaren Gourvennec under måndagen.Det lär innebära att vi kan hälsa Jérémy Ménez välkommen för första gången under 2017. Förhoppningsvis är han laddad inför mötet med sin forna klubb. Till höger lär vi få se Gajic.Mest intressant blir det dock att se om Carrasso är tillbaka mellan stolparna efter sin korsbandsskada tidigt i höstas. Målvaktsveteranen har tränat för fullt den senaste veckan och ska vara redo.*****Carrasso – Gajic, Lewczuk, Pallois, Poundjé – Plasil, Toulalan, Vada – Malcom, Rolan, Ménez.Areola – Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa – Verratti, Rabiot, Matuidi – Lucas, Cavani, Di Maria.