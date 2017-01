En halvlek räckte för Bordeaux

2-0 mot Nancy efter ett spektakulärt självmål och en perfekt lagd frispark.

Bordeaux besegrade Nancy och har därmed för första gången den här säsongen två raka segrar i ligaspelet. Vinsten innebär att klubben klättrar upp på en tillfällig sjätteplats, en poäng bakom Marseille.Kvällen inleddes dock svagt mot ett hemmalag som inför matchen hade fem raka hemmasegrar och noll insläppta mål under den perioden. Första halvlek blev en festival i felbeslut och dålig press på bollhållaren från Bordeaux. Nancy hade chansen att ta ledningen två, tre gånger med det var ändå mållöst i halvtid. Mycket tag vare fint försvarsspel från mittbackarna Lewczuk och Pellenard.”Jag var verkligen förbannad under vilan. Jag var tvungen att höja tonläget för att få spelarna att förstå att vi inte kan spela så här svagt.”, berättar tränaren Jocelyn Gourvennec till L’Equipe.Bättring blev det direkt när domaren blåste igång andra halvlek. Bordeaux tog över initiativet och målet kom till slut – på ett märkligt sätt. Kvällens centrala anfallare Laborde hamnade ute på högerkanten och slog ett välplacerat inlägg, men ingen Bordeaux-spelare syntes till vid bortre stolpen. Istället valde den ohotade Nancy-backen Cuffaut att kasta sig och språngnicka in bollen i det egna krysset . 0-1 speglade ändå matchbilden efter vilan.Nancy hade inte mycket att sätta emot och det hela avslutades med en perfekt slagen frispark från inhopparen Malcom som med vänstern såg till att bollen touchade kryssribban för vidare transport i mål.I Bordeaux lyfter vi särskilt fram mittbacken Lewczuk som var felfri i försvarsspelet och även visade upp en fin passningsfot. På mittfältet fortsätter Toulalan och Vada att övertyga. Laborde sliter på bra i anfallet. Däremot kan vi kräva mer av både Ounas och Ménez som fick starta på varsin kant. Ska vi gissa att båda bänkas till nästa omgång när Malcom, Kamano (inhoppare mot Nancy) och Rolan lär finnas att tillgå?*****På silly-fronten rapporterade vi igår att Lille-mittfältaren Sankharé var på ingång. Den värvningen är fortfarande högaktuell, även om Bordeaux hävdar att man inte fått något bud från Marseille på Sertic som rapporteras vara på väg bort. Samtidigt förs samtal med ASSE-anfallaren Nolan Roux som tränare Gourvennec vill ha in i sin trupp.Nancy – Bordeaux 0-2 (0-0)0-1 Cuffaut (67, självmål)0-2 Malcom (88)Prior – Gajic, Lewczuk, Pellenard, Poundjé – Plasil, Toulalan, Vada (Arambarri, 87) – Ounas (Kamano, 83), Laborde, Ménez (Malcom, 79)