2017-04-08 20:00

Bordeaux - Metz

3-0



Valentin Vada var inblandad i alla tre mål under lördagen.

Enkel seger med Vada i storform

Bordeaux avfärdade Metz med 3-0 efter två mål och en assist från Valentin Vada.

Veckan som gått hade skapat nervositet i Bordeaux. Efter den både spel- och poängmässigt fantastiska inledningen av 2017 åkte les Girondins på två raka förluster. Först borta mot Nice i ligan och sedan borta mot Angers i cupen.



Den bleka insatsen mot Angers irriterade tränaren Jocelyn Gourvennec som hade tagit ordentlig ton inför lördagens hemmamatch mot Metz. Det minsta man kan säga är att spelarna verkade ha lyssnat.



Visst kunde gästerna tagit ledningen i inledningen, men förre Bordeaux-anfallaren Diabaté fick inte till sitt avslut. Metz hann även med ett skott i ribban. Ändå var det hemmalaget för hela slanten i första halvlek.



”Vi skulle kunna ha släppt in fyra mål bara de första 45 minuterna.”, menade Metz-tränaren Hinschberger efter matchen.



Det blev bara ett. Efter ett fint anfall hittade Vada högeryttern Malcom som kunde placera in 1-0.



***



Kvällens utropstecken visade upp sig med två mål efter vilan. Valentin Vada slog först in straffen som gav 2-0 efter en solklar tröjdragning. Mindre klart var om den verkligen skedde inne i straffområdet. En liten kompensation för förre veckans felaktiga straff som tilldelades Nice?



Det var egentligen aldrig något snack även om Carrasso tvingades till två fina räddningar efter en dryg timmes spel. Innan dess hade Vada själv fastställt slutresultatet 3-0, framspelad av Laborde på topp.



***



Segern innebär att Bordeaux återigen klättrar upp på femteplatsen och sätter press på Marseille inför söndagens matcher.



Efter floppen mot Angers i veckan står det klart att FCGB:s bästa anfallstrio är Kamano-Laborde-Malcom. Förra vårens stjärnskott Ounas och tänkta startspelarna Ménez/Rolan fick chansen i cupen, utan att övertyga. Med endast ligan kvar att koncentrera sig på ser det ut att bli en vår på bänken för cuptrion.



Efter en lördag med fint mittfältsspel och kreativa anfallare väljer vi att lyfta fram Valentin Vada – förra helgens stora syndabock mot Nice efter att argentinaren drällt med bollen i en situation som gav motståndarna segern.



”Jag hade inte sovit bra sedan senaste matchen på grund av min insats och är tacksam för den här chansen.”, berättade en glad Vada efter slutsignalen. Två mål och en assist gör att han lär stå på planen vid avspark även nästa helg.



Även om det bjöds på en gedigen laginsats känns det även på sin plats att skänka tidigare utskällde vänsterbacken Contento en tanke. Den tidigare Bayern-backen övertygade och har gått från en plats helt utanför truppen till given startspelare på mindre än tre månader.



Bordeaux – Metz 3-0 (1-0)

1-0 Malcom (14)

2-0 Vada (50, straff)

3-0 Vada (52)



Bordeaux: Carrasso – Sabaly, Lewczuk, Pallois, Contento – Vada (Plasil, 81), Toulalan, Sankharé – Malcom, Laborde (Rolan, 85), Kamano (Ounas, 76).

0 KOMMENTARER 112 VISNINGAR 0 KOMMENTARER112 VISNINGAR JOHN CEDERBLAD

2017-04-09 11:10:00

ANNONS:

Fler artiklar om Bordeaux

Bordeaux

2017-04-09 11:10:00

Bordeaux

2017-04-08 09:20:00

Bordeaux

2017-04-02 23:05:00

Bordeaux

2017-04-02 10:20:00

Bordeaux

2017-03-21 22:30:00

Bordeaux

2017-03-19 11:15:00

Bordeaux

2017-03-18 11:50:00

Bordeaux

2017-03-14 22:15:00

Bordeaux

2017-03-12 15:10:00

Bordeaux

2017-03-10 19:35:00

ANNONS:

Bordeaux avfärdade Metz med 3-0 efter två mål och en assist från Valentin Vada.Efter två förluster på en vecka behövs tre poäng i jakten på femteplatsen.Kamano stor målsumpare när Nice vann efter en billig straff.Både Nice och Bordeaux har chansen att sätta press på sina närmaste motståndareAnfallaren är nu knuten till moderklubben fram till och med juni 2020.Les Girondins körde över Montpellier och klättrar i tabellenLes Girondins tar emot Montpellier under lördagskvällen.Rennes-målvaktens kontrakt med Bretagne-klubben går ut till sommaren.Bordeaux stod emot en dryg timme men fick inga poäng med sig hem.Les Girondins har bra statistik, men i år känns Monaco som omöjligt uppdrag.