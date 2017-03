Frankrikes bästa lag väntar Bordeaux

Les Girondins har bra statistik, men i år känns Monaco som omöjligt uppdrag.

Le groupe des 18 bordelais de Jocelyn Gourvennec pour défier l'@AS_Monaco sur le Rocher demain à 16h45 ? https://t.co/Q2i4a9Fzpf pic.twitter.com/Y9Iw3nD82I — FCGirondins Bordeaux (@girondins) March 10, 2017

Efter en dramatisk kryssmatch mot Lyon förra helgen ska ett åtminstone spelmässigt formstarkt Bordeaux ladda om för årets på pappret svåraste uppgift: bortamöte mot Frankrikes bästa lag det senaste halvåret.Det ser ju ut som omöjligt uppdrag att ställas mot ett serieledande Monaco som snittar på över tre gjorde mål per match. Några halmstrån finns det ändå att greppa.Först och främst har les Girondins inte förlorat en match i furstendömet på över tolv år. Tio matcher har hunnits med under perioden (ASM var ju nere i Ligue 2 en period). De resulterade i fyra Bordeaux-segrar och sex oavgjorda matcher.Den andra förhoppningen är ju att Jardim & co redan börjat fundera på returen mot Manchester City i nästa vecka. Men fan tro’t. Klart är ändå att Falcao är tillbaka efter en lätt skada. Han väntas dock starta på bänken under lördagen.I Bordeaux har energin ägnats åt att tacka av president Triaud som lite överraskande kastade in handduken efter 21 år vid rodret. Någon egentlig anledning mer än att han vill odla vin och spela golf, det gavs inte. Men vi antar att det pågått en liten maktkamp bakom kulisserna där ägarna, tv-kanalen M6, kom ut som vinnare.Någon större påverkan på truppen just nu bör det hela inte ha. Det är ändå en någorlunda kvalificerad gissning att tro att Bordeaux därmed inte kommer att byta ägare, utan stanna under M6, de närmaste tre åren.Vi har ett stort avbräck när det står klart att veteranen Toulalan inte är med på resan. Just mot Monaco känns det extra tungt. Å andra sidan hälsar vi äntligen Sabaly tillbaka på högerbacken. Vikarien Gajic har dock gjort bra ifrån sig under några veckor. PSG-lånet kommer att få jobba för att ta tillbaka sin plats.Som sagt, tuffare än så här blir det inte säsongen 2016/17. En seger på Stade Louis-II skulle räknas som en bonus, och hjälpa FCGB att sätta lite press på Lyon som håller fjärdeplatsen. Vem vet, kanske tänker Mbappé och Germain redan lite på duellerna som väntar när Guardiola och City besöker Monaco?*****Redaktionen återkommer under lördagsförmiddagen.16:45 lördagen den 11 mars på Stade Louis-II, Monaco.Viaplay