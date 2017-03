Gaëtan Laborde förlänger med Bordeaux

Anfallaren är nu knuten till moderklubben fram till och med juni 2020.

0 KOMMENTARER 121 VISNINGAR 0 KOMMENTARER121 VISNINGAR JOHN CEDERBLAD

2017-03-21 22:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Bordeaux

Bordeaux

2017-03-21 22:30:00

Bordeaux

2017-03-19 11:15:00

Bordeaux

2017-03-18 11:50:00

Bordeaux

2017-03-14 22:15:00

Bordeaux

2017-03-12 15:10:00

Bordeaux

2017-03-10 19:35:00

Bordeaux

2017-03-09 16:20:00

Bordeaux

2017-02-25 22:40:00

Bordeaux

2017-02-25 11:00:00

Bordeaux

2017-02-19 17:30:00

ANNONS:

Gaëtan Laborde startade sin karriär hos Les Girondins och debuterade med reservlaget redan 2011. Två år senare blev han målskytt och matchhjälte när Bordeaux tog hem det prestigefyllda franska U19-mästerskapet Coupe Gambardella.Karriärvägen var sedan krokig med utlåningar både till Red Star (National) och Brest/Clermont (Ligue 2) innan han tog en fast plats i FCGB:s a-trupp hösten 2016. Under vinterfönstret 2017 visade flera (högre placerade) franska klubbar intresse för 22-åringen och en förlängning har därför stått högt upp på supportrarnas önskelista.Gaëtan har nämligen blivit en symbol både för klubbens talangutveckling och för ultrasgrupperingarna, som han står nära. Det var därför Laborde som valdes som affischnamn när ”Ultramarines” 30-årsjubileum firades med att supportergrupperingen fick plats på matchtröjan förra månaden.Gaëtan Laborde har hittills spelat 33 matcher denna säsong, stått för elva mål och en aldrig sviktande inställning. Det nya kontraktet löper till och med juni 2020.Anfallaren är nu knuten till moderklubben fram till och med juni 2020.Les Girondins körde över Montpellier och klättrar i tabellenLes Girondins tar emot Montpellier under lördagskvällen.Rennes-målvaktens kontrakt med Bretagne-klubben går ut till sommaren.Bordeaux stod emot en dryg timme men fick inga poäng med sig hem.Les Girondins har bra statistik, men i år känns Monaco som omöjligt uppdrag.Kliver av efter 21 år och två ligatitlar med les Girondins.Lille hade två skott på mål. Båda gick in. Les Girondins kunde ändå ordna en seger genom två sena mål från inhopparen Adam Ounas.Ett formstarkt les Girondins har sikte på femteplatsen i tabellen.Ett mål, en assist och en utvisad motståndare när Guingamp besegrades.