2017-03-11 16:45

Monaco - Bordeaux

2-1



Inget mirakel i Monaco

Bordeaux stod emot en dryg timme men fick inga poäng med sig hem.





Under den första halvleken lyckades Bordeaux i stort sett perfekt med sin defensiva taktik. Hemmaanfallen blockarades effektivt ute på kanterna. En mindre bragd i sig när Mbappé, Lemar och Bernardo Silva står på andra sidan. Monaco fick inte till en enda riktigt vass chans, men det lyckades inte gästerna med heller.



***



Taktiken hade sin begränsning och när Bordeaux väl fick tag i bollen fanns det kraft att göra omställningar. Istället ökade Monaco trycket efter vilan. Även om 1-0 kom efter lite stök i straffområdet efter en fast situation så kändes målet logiskt. ASM hade fått upp farten. När sedan Moutinho vansinnigt vacker skruvade in 2-0 i bortre krysset så var det förstås över.



Bordeaux-inhopparen Rolan lyckades i och för sig reducera efter slarv från både Jemerson och Subasic. Uruguayanen rullade enkelt in 2-1 i öppet mål. Längre kom aldrig Bordeaux som var märkbart trötta efter att ha berövats bollen i nästan hella den andra halvleken.



***



Les Girondins tappar femteplatsen till Marseille, men i sig är förlusten knappast en katastrof. Uddamålsförluster mot Monaco hör inte till vanligheterna i årets Ligue 1.



Tyvärr fungerade inte mittfältet som vanligt när Sankharé tvingades kliva ner och göra skadade Toulalans jobb. När sedan Malcom hade en "dag utan" fanns det inte mycket att hoppas på i offensiven.



I hemmalaget utmärkte sig återigen Mbappé både i spelet och genom sitt mål. Vikarierande mittfältaren Moutinho såg också pigg ut. Den förstämnde bör få chansen mot Manchester City i nästa vecka. Vad gäller Moutinho antar vi att Bakayoko kliver in på hans plats då.



Monaco - Bordeaux 2-1 (0-0)

1-0 Mbappé (68)

2-0 Moutinho (74)

2-1 Rolan (84)



Bordeaux: Carrasso - Gajic, Lewczuk, Pallois, Contento - Plasil, Sankharé, Vada (Ounas, 75) - Malcom (Ménez, 75), Laborde (Rolan,75), Kamano. Inför matchen pratade fransk press om möjlighet till en öppen och målrik match när två av Ligue 1:s nu mest spelvilliga lag möttes. Så blev det inte. Bordeaux-tränaren Gourvennec var inte dummare än att han utarbetat en plan för att stoppa Europas nu bästa målmaskin. Det mest överraskande var att det faktiskt fungerade - ett tag.Under den första halvleken lyckades Bordeaux i stort sett perfekt med sin defensiva taktik. Hemmaanfallen blockarades effektivt ute på kanterna. En mindre bragd i sig när Mbappé, Lemar och Bernardo Silva står på andra sidan. Monaco fick inte till en enda riktigt vass chans, men det lyckades inte gästerna med heller.***Taktiken hade sin begränsning och när Bordeaux väl fick tag i bollen fanns det kraft att göra omställningar. Istället ökade Monaco trycket efter vilan. Även om 1-0 kom efter lite stök i straffområdet efter en fast situation så kändes målet logiskt. ASM hade fått upp farten. När sedan Moutinho vansinnigt vacker skruvade in 2-0 i bortre krysset så var det förstås över.Bordeaux-inhopparen Rolan lyckades i och för sig reducera efter slarv från både Jemerson och Subasic. Uruguayanen rullade enkelt in 2-1 i öppet mål. Längre kom aldrig Bordeaux som var märkbart trötta efter att ha berövats bollen i nästan hella den andra halvleken.***Les Girondins tappar femteplatsen till Marseille, men i sig är förlusten knappast en katastrof. Uddamålsförluster mot Monaco hör inte till vanligheterna i årets Ligue 1.Tyvärr fungerade inte mittfältet som vanligt när Sankharé tvingades kliva ner och göra skadade Toulalans jobb. När sedan Malcom hade en "dag utan" fanns det inte mycket att hoppas på i offensiven.I hemmalaget utmärkte sig återigen Mbappé både i spelet och genom sitt mål. Vikarierande mittfältaren Moutinho såg också pigg ut. Den förstämnde bör få chansen mot Manchester City i nästa vecka. Vad gäller Moutinho antar vi att Bakayoko kliver in på hans plats då.1-0 Mbappé (68)2-0 Moutinho (74)2-1 Rolan (84)Carrasso - Gajic, Lewczuk, Pallois, Contento - Plasil, Sankharé, Vada (Ounas, 75) - Malcom (Ménez, 75), Laborde (Rolan,75), Kamano.

0 KOMMENTARER 143 VISNINGAR 0 KOMMENTARER143 VISNINGAR JOHN CEDERBLAD

2017-03-12 15:10:00

ANNONS:

Fler artiklar om Bordeaux

Bordeaux

2017-03-12 15:10:00

Bordeaux

2017-03-10 19:35:00

Bordeaux

2017-03-09 16:20:00

Bordeaux

2017-02-25 22:40:00

Bordeaux

2017-02-25 11:00:00

Bordeaux

2017-02-19 17:30:00

Bordeaux

2017-02-10 11:50:00

Bordeaux

2017-02-09 10:10:00

Bordeaux

2017-02-07 21:20:00

Bordeaux

2017-02-07 09:45:00

ANNONS:

Bordeaux stod emot en dryg timme men fick inga poäng med sig hem.Les Girondins har bra statistik, men i år känns Monaco som omöjligt uppdrag.Kliver av efter 21 år och två ligatitlar med les Girondins.Lille hade två skott på mål. Båda gick in. Les Girondins kunde ändå ordna en seger genom två sena mål från inhopparen Adam Ounas.Ett formstarkt les Girondins har sikte på femteplatsen i tabellen.Ett mål, en assist och en utvisad motståndare när Guingamp besegrades.Kan les Girondins stå upp mot ett toppjagande PSG under fredagen?Båda klubbens debuterande nyförvärv klev rakt in L'Equipe-elvan.Tre enkla poäng efter 4-0 mot ett mycket blekt hemmalag.Tre ligamatcher på sju dagar och turen har kommit till Caen.