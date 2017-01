Jovanovic klar och Bordeaux vidare i cupen

Lånar in den 20-årige serbiske mittbacken Vukasin Jovanovic från Zenit.

?Tout est enfin finalisé ! Vukasin Jovanovic, défenseur central serbe du @fczenit_en, est officiellement prêté aux Girondins jusqu’en juin. pic.twitter.com/ynvPfjyC5w — FCGirondins Bordeaux (@girondins) January 31, 2017

Jovanovic har varit på tapeten till les Girondins tidigare. Då blev det inget och den unge, talangfulle mittbacken lämnade istället Röda Stjärnan för Zenit.Nu lånas U20-världsmästaren med Serbien in från den ryska klubben under våren. Så långt allt väl. Spelaren är välscoutad i Bordeaux sedan tidigare.Två frågetecken finns dock kvar under tisdagskvällen: varför låna i sex månader när det inte ser ut att finnas någon utklöpsklausul i kontraktet? Och varför ta in en spelare från den ryska ligan under januari, när han knappast har tillräckligt med matchtempo i kroppen ännu?Vi hälsar hur som helst Vukasin Jovanovic välkommen till Bordeaux!*****Under kvällen spelades ävenoch Bordeaux tog sig vidare i en tråkig tillställning.gav FCGB ledningen i inledningen av andra halvlek innan, med ett förflutet i Bordeaux akademi, kvitterade för Dijon.Just när det hela såg ut att gå till förlängning klev inhopparen Ménez fram med en perfekt framspelning till, också inbytt, som språngnickade in slutresultatet 2-1 till Bordeaux.