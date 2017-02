2017-02-19 15:00

Bordeaux - Guingamp

3-0



Kamano-show i Bordeaux

Ett mål, en assist och en utvisad motståndare när Guingamp besegrades.





Bordeaux ställde upp med specialdesignade tröjor för att hylla 30-årsjubilerande ultrasgruppen ”Ultramarines” och man gjorde det även med ett fortsatt omgjort försvar. Trots Lewczuks återkomst efter skada valdes unga nyförvärvet Jovanovic för tredje gången i rad. På kanterna startade Gajic och Contento, åter från vad som sett ut som en ordentligt låst frysbox.



Trots en lite tveksam start var det aldrig något snack i vårsolen. Visst hade Guingamp ett par chanser i första halvek. Men närmare en cykelspark strax över och en nick i ribban kom man inte. Det här var François Kamanos dag.



Yttern gav huvudvärk åt bortaförsvaret och jobbigast hade högerbacken Martins Periera som fick se sig tunnlad och frånsprungen mest hela tiden. När Kamano pricksköt in 1-0 i svenske målvakten Karl-Johan Johnsson vänstra burgavel kändes det logiskt. Luften gick ur Guingamp.



Pallois nickade in 2-0 på hörna strax före vilan. Detta i en sekvens där Johnsson i målet hamnade på mellanhand efter en tveksam utrusning.



*****



Guingamp-tränaren Kombouaré gjorde två byten i halvtid, men fick inte ut något av det. Istället fortsatte Kamano att reta gallfeber på Martin Pereira som redan blivit varnad i första halvlek. En galen tackling bakifrån gav så det röda kort som hängt i luften en period. Men en man mindre i en dryg halvtimme var det förstås avgjort.



Kamano hade flera fina lägen att utöka men Johnsson lyckades sätta sig på bollen den första gången. I situationen efter rensades skottförsöket på mållinjen av en försvarande back. Det blev istället en assist från yttern som löpte ifrån på vänsterkanten och passade Laborde som vräkte in slutresultatet 3-0.



*****



3-0 när ”Ultramarines” firade 30 år ser ut som en tanke. Nej, allt var inte perfekt. Stundtals saknades aggressiviteten i presspelet och de kollektiva tempoväxlingarna var inte många.



Ändå, Les Girondins gjorde det lätt för sig genom det andra målet strax för halvtid. Man kunde leva på en formstark Kamano och en helt plötsligt outtröttlig Toulalan.



Skadade Rolan och inhopparna Ménez/Ounas kommer att få jobba för att peta eftermiddagens anfallstrio där även Malcom utmärkte sig med ett fint skott som gick ribba, ut.



Tre poäng innebär att Bordeaux fortsatt är med i jakten på en Europaplats tillsammans med Lyon, ASSE och Marseille. Det kan bli en spännande vår.



Bordeaux – Guingamp 3-0 (2-0)

1-0 Kamano (13)

2-0 Pallois (43)

3-0 Laborde (71)



Utvisning: Martins Pereira (59)



Bordeaux:

2017-02-19 17:30:00

Ett mål, en assist och en utvisad motståndare när Guingamp besegrades.Kan les Girondins stå upp mot ett toppjagande PSG under fredagen?Båda klubbens debuterande nyförvärv klev rakt in L'Equipe-elvan.Tre enkla poäng efter 4-0 mot ett mycket blekt hemmalag.Tre ligamatcher på sju dagar och turen har kommit till Caen.Rennes besöker ett blåsigt Gironde under lördagen.Lånar in den 20-årige serbiske mittbacken Vukasin Jovanovic från Zenit.Les Girondins gör förändringar på mittfältet.2-0 mot Nancy efter ett spektakulärt självmål och en perfekt lagd frispark.Ryktena börjar ta fart under mercatons sista dagar.