2017-04-02 21:00

Nice - Bordeaux



Les Girondins jagar poäng på Rivieran

Både Nice och Bordeaux har chansen att sätta press på sina närmaste motståndare

Hemmalaget Nice kan ta vara på att Monaco-PSG spelade ligacupfinal i går och därmed knappa in på tätduon i tabellen.



För Bordeaux del handlar det om att knipa femteplatsen som i och med PSG:s ligacupseger nu även officiellt ger en plats i Europa League. Förutsättningarna kunde vara sämre efter att närmaste konkurrenten Marseille endast fick kryss hemma mot Dijon under lördagen.



Att Lucien Favre får ihop ett slagkraftigt lag trots enorma skadebekymmer är ett tecken på hur långt OGC Nice har kommit i sitt imponerande lagbygge. Att man får ställa upp utan Plea, Cyprien, Walter, Baysse och Obbadi borde ändå märkas – tycker man som bortasupporter.



I Bordeaux är sjukstugan lika fylld, men inte av spelare från startelvan. I kväll saknas nog egentligen bara mittbackgeneralen Pallois, avstängd efter att ha dragit på sig för många varningar. Truppen innehåller endast fem backar och fyra ska spela.



Centralt på mittfältet är det helt friskt. Det bör innebära Vada-Toulalan-Sankharé från start.



Efter målfesten senast mot Montpeller (5-1) måste tränare Gourvennec göra några tuffa val på topp bland les Girondins formstarka anfallare. Senast fick Rolan starta istället för Laborde och dunkade in två mål. I kväll… tror vi nog ändå på att den unge hemmaspelaren Laborde är tillbaka – men osvuret är bäst.



Nice borta har gett Bordeaux-fansen huvudvärk flera gånger de senaste säsongerna. Inför söndagen har man både form- och spelarmässigt en bra chans att knipa en eller flera poäng. Det är den här typen av matcher som visar om laget är redo för Europa-spel till hösten.



*****



Tippad Bordeaux-elva: Carrasso – Sabaly, Jovanovic, Lewczuk, Contento – Vada, Toulalan, Sankharé – Kamano, Laborde, Malcom.



Möjlig Nice-elva: Cardinale – Souquet, Le Marchand, Dante, Dalbert – Koziello, Seri – M. Pereira, Belhanda, Eysseric – Balotelli.



Avspark 21:00 söndagen den 2 april på Allianz Riviera, Nice.

TV: TV3 Sport

