Les Girondins satsar på ligacupen

Karl-Johan Johnssons Guingamp på nytt besök i Bordeaux.

Ligacupens kvartsfinaler:

Cupdags igen. Efter söndagens seger i franska cupen (1-0 mot Clermont) har det blivit dags för kvartsfinal i ligacupen. Den här gången blir det tuffare motstånd då formstarka Guingamp besöker Bordeaux.Guingamp, under kompetente tränare Antoine Kombouaré, vann även de sin cupmatch i helgen när Ligue 2-laget Le Havre slogs tillbaka. Mest uppseendeväckande då var väl att han bara fick ihop 15 spelare till en trupp som stördes av både sjukdom och avstängningar. Det ser lite bättre ut inför onsdagens kamp.I Bordeaux kan vi hälsa välomna tillbaka till både Ounas (slut på lång avstängning som han snackade sig till) och Rolan (tillbaka efter intern avstängning då kan kom för sent efter julledigheten).Saknas gör framförallt skadade målvakten Carrasso och Ménez (jo då, han är också avstängd efter att ha pratat illa om och med en domare). Vilket gäng vi har i år!Vi förväntar oss att tränare Gourvennec ställer upp med bästa möjliga manskap mot klubben han lämnade i somras. Eftersom det går så där i ligaspelet gör ligacupen ha hög prioritet och allt är inte nattsvart.Efter en katastrofal inledning på december lyckades man åtminstone kryssa mot ligaledarna Nice inför jul för att sedan, som sagt, ta sig vidare i franska cupen. För en gångs skull såg mittfältsspelet ut att fungera mot Clermont. Samma inställning kommer att behövas under onsdagen.Guingamp har imponerat. Före jul tog man en fin ligaskalp mot PSG och slog ut Lyon på straffar i ligacupen. Kombouaré har skickligt byggt vidare på Gourvennecs grundarbete.Lagen har redan stött på varandra en gång tidigare. Detta i en match som känns som hela les Girondins säsong i ett nötskal. Bordeaux tog då ledningen med 1-0 och fick straff för att utöka till 2-0. Guingamps duktige svenske keeper Kalle Johnsson räddade Ménez tafatta försök och gästerna kvitterade till 1-1 i den 93.e matchminuten.Les Girondins behöver ny energi inför ligastarten i helgen, och man behöver kunna fortsätta drömma om Europaspel till hösten. Enklaste vägen är då att ta en stabil hemmaseger mot Guingamp. Helst under ordinarie tid – båda Guingamps tidigare segrar i ligacupen har kommit på bortaplan, efter straffläggning.*****18:45 onsdagen den 11 januari på Stade Matmut Atlantique i Bordeaux.Tippad startelva: (redaktionen återkommer under onsdagsmorgonen)18:30 Nantes-Nancy21:00 Sochaux-Monaco18:45 Bordeaux-Guingamp21:05 PSG-Metz