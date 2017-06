Silly-bloggen: Lukas Lerager nära Bordeaux

Samtidigt fortsätter jakten på en eller flera vänsterbackar.

Bordeaux andra värvning efter Benoit Costil i målet ser ut att bli nyblivne danske landslagsmannen Lukas Lerager (Zulte Waregem).



Bordeaux och den belgiska klubben ska vara överens om övergångssumman 3,5 miljoner euro. Ett kontrakt ligger och väntar på Lerager som väntas skriva under efter landslagsuppehållet.



Dansken är en central mittfältare och 23-åringen kan vara tänkt som ersättare till Toulalan som därmed skulle kunna ta klivet ner i mittförsvaret permanent.



***



Fredagens L’Equipe menar att Le Havres vänsterback Ferland Mendy fortfarande är Bordeaux förstaval. Tränare Gourvennec ska vara i regelbunden kontakt med Mendy som väntas kosta kring 7 miljoner euro.



Samtidigt befinner sig klubbrepresentanter i Brasilien för att sälja mittbacken Pablo till Corinthians. Enligt L’Equipe vill Bordeaux inte lägga de krävda 10 miljonerna för brassarnas vänsterback Guilherme Arana, en spelare som varit aktuell för FCGB en längre tid. Källor i Brasilien hävdar det motsatta och menar att les Girondins redan lagt ett bud på 12 miljoner euro för Arana.

Mycket pengar för en vänsterback… vi får se vem som har rätt.



Det börjar även röra på sig till höger i försvaret. Inlånade Youssouf Sabaly ska ha uttryckt sin önskan att stanna i Bordeaux till hösten. I och med att PSG, som Sabaly tillhör, nu har fått sin sportchef Antero Henrique finns det en part att diskutera med. Förhandlingar pågår, enligt L’Equipe.





