Malcom sänkte Clermont

Clermont – Bordeaux 0-1 (0-0)

Vi lämnade les Girondins efter 0-0 hemma mot Nice före julfirandet. En välkommen poäng efter en rad förluster i ligaspelet. Inför eftermiddagens cupmatch mot Clermont (Ligue 2) hade laget haft ett kort läger på Ile de Ré.Delar av laget i alla fall. Vår uruguayan Diego Rolan kom, som vanligt, hem för sent efter ledigheten och spelar nu en period med utvecklingslaget som straff.Bordeaux saknade även avstängda anfallarna Ménez och Ounas, precis som nu utlånade svensken Kiese Thelin. På topp fick vi istället Laborde, som tillbringade förra säsongen utlånad till söndagens motståndare.Vi bjöds på en klassisk cupmatch. Det var tufft och chansfattigt, men med ett Bordeaux som styrde och dominerade från start till mål. Clermont hade två lägen under 90 minuter. Ett styrt långskott som Prior boxade till hörna i första halvlek. En kontring som avbröts efter en misslyckad kontroll i andra.Vada sköt utanför, Lewczuk nickade och Kamano klackade. Vi fick vänta till den 87:e minuten innan FCGB fick hål på Corinne Diacres Clermont. Laborde, bäst på plan, gled igenom hemmaförsvaret och serverade Malcom som bara hade att sätta foten till för avgörande 1-0.Bordeaux tog sig vidare och undvek förlängning i årets första match. Gott så. Nu väntar vi med spänning på transferfönstrets första värvning. Kiese Thelin har som sagt lämnat. En anfallare vore välkommen, även om Gourvennec först och främst söker en central mittfältare som ska förstärka det nu lite för långsamma mittfältet. Vi antar att snart anslutande Daniel Mancini från Newell's Old Boys inte blir januaris enda nyförvärv.0-1 Malcom (87)Bordeaux: Prior - Gajic, Lewczuk, Pallois, Pellenard - Toulalan, Sertic, Vada (Plasil, 75’) - Kamano, Laborde, Malcom (Sabaly, 90+1).Clermont Foot: Caillard - Centonze, Laporte, Fontaine, Djellabi (c) - Lopy, Ekobo - Jobello, Pereira Lage, Dugimont (Guilavogui, 75’) - Thiam.