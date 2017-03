2017-03-18 20:00

Bordeaux - Montpellier

5-1



Efter att ha fått marinera på bänken flera veckor släpptes Diego Rolan in från start. Uruguayanen var bäst på planen och stod för två vackra mål.

Målfest och storseger för Bordeaux

Les Girondins körde över Montpellier och klättrar i tabellen

Bordeaux – Montpellier 5-1 (3-0)

JOHN CEDERBLAD

2017-03-19 11:15:00

December månads storförlust i Montpellier (0-4) var säsongens nyttigaste. Den tvingade spelarna till ett uppvaknande och tränare Gourvennec bytte spelsystem från 4-4-2 till 4-3-3. Sedan dess går les Girondins som tåget.Under lördagen var det så dags för revansch. Gästerna inledde dock bäst och överraskade FCGB när man i praktiken ställde upp med en fembackslinje för att blockera Bordeaux effektiva kantspel.Sedan chippade Rolan bollen över Pionnier i Montpellier-målet och rullade in1-0. Matchen ändrade helt karaktär. Ett misslyckat uppspel gav Sankharé fritt fram till 2-0 innan Vada enkelt placerade in 3-0 på straff efter hands på veteranen Hilton.Montpellier reducerade före vilan men fick målet, lite märkligt, bortdömt för offside. Den sekvensen irriterade tränaren Gasset efter matchen även om han också erkände att det knappast var matchavgörande.*****För trots att Boudebouz, bäst hos gästerna, rullade in 3-1-målet på straff direkt i andra halvlek, så var det aldrig något snack.Det kollektiva förspelet till Rolans 4-1-mål var mycket vackert. Congré i Montpellier drog på sig en frilägesutvisning och på övertid kunde sedan Malcom fastställa slutresultatet 5-1.*****Bordeux hakar på Marseille i jakten på femteplasten. Fortsätter man att spela så här har vi några riktigt roliga veckor framför oss. Att offensiven fungerar det visste vi sedan tidigare – anfallarna tycks omsätta snart sagt varje chans till mål nu. Roligast under lördagen var att försvarsspelet och ser ut att börja sitta.Kvällen avslutades med att avgående presidenten Jean-Louis Triaud tackades av framför ultras-grupperna. En nöjd Triaud passade även på att dra av en bengal till allas glädje.1-0 Rolan (25)2-0 Sankharé (29)3-0 Vada (32, straff)3-1 Boudebouz (47, straff)4-1 Rolan (76)5-1 Malcom (92)Carrasso – Sabaly, Lewczuk, Pallois, Contento – Sankharé, Toulalan, Vada (Plasil, 69) – Malcom, Rolan (Ménez, 80), Kamano (Ounas, 72).Les Girondins körde över Montpellier och klättrar i tabellenLes Girondins tar emot Montpellier under lördagskvällen.Rennes-målvaktens kontrakt med Bretagne-klubben går ut till sommaren.Bordeaux stod emot en dryg timme men fick inga poäng med sig hem.Les Girondins har bra statistik, men i år känns Monaco som omöjligt uppdrag.Kliver av efter 21 år och två ligatitlar med les Girondins.Lille hade två skott på mål. Båda gick in. Les Girondins kunde ändå ordna en seger genom två sena mål från inhopparen Adam Ounas.Ett formstarkt les Girondins har sikte på femteplatsen i tabellen.Ett mål, en assist och en utvisad motståndare när Guingamp besegrades.Kan les Girondins stå upp mot ett toppjagande PSG under fredagen?