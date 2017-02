2017-02-10 20:45

Bordeaux - PSG



Mästarna på besök i Bordeaux

Kan les Girondins stå upp mot ett toppjagande PSG under fredagen?





I kväll kan man även få tillbaka Trapp i målet och Verratti på mitten. Så finns det något som talar för Bordeaux-seger mot ett lag som enkelt avfärdade de marinblå i ligacupen häromveckan? Det är tveksamt.



*** *** ***



Även les Girondins visar fin form. Förutom cupförlusten mot just PSG är man obesegrade 2017. Bakom tidigare nämnde PSG och Monaco är man klubben med bäst statistik i ligaspelet.



Efter förra helgens ickematch mot Rennes (1-1) bytte tränare Gourvennec ut hela anfallet till veckomatchen mot Caen. Där blev det proppen ur och 4-0-seger så nu har ledningen angenäm huvudvärk. Fortsätta med trion Kamano-Rolan-Malcom, eller inte?



Ménez lär vara ordentligt sugen på att mäta sig med sin tidigare klubb och många bedömare ger honom en plats i elvan istället för Malcom. Brassen är årets mest formstarka spelare i Bordeaux, så helt enkelt lär det inte vara bänka honom.



I försvaret övertygade unge serben Jovanovic i debuten i tisdags. Lewczuk är inte tillbaka från sin skada än, så mycket talar för att det blir samma mittbackspar även i kväll.



Vår andre debutant Sankharé, även han med ett förflutet i PSG, gav behövlig kraft åt mittfältet mot Caen och bör vara självskriven tillsammans med Toulalan. Därmed får Plasil och Vada kämpa om den återstående platsen.



Les Girondins har ingenting att förlora med storfavoriten från huvudstaden. Kanske kan man hoppas på att motståndarnas tankar redan ligger på matchen mot Barcelona i Champions League? Det har dock PSG knappast råd med. En förlust mot Bordeaux, kombinerat med en Monaco-seger i helgen, skulle ge sex poäng och nästan ointaglig målskillnad upp till förstaplatsen.



*****



Möjlig Bordeaux-elva:

Carrasso – Sabaly, Jovanovic, Pallois, Pellenard – Sankharé, Toulalan, Vada – Kamano, Rolan, Ménez.



Möjlig PSG-elva:

Trapp – Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell – Verratti, Rabiot, Matuidi – Di Maria, Cavani, Lucas.



Avspark: 20:45 på Stade Matmut Atlantique i Bordeaux.

2017-02-10 11:50:00

Kan les Girondins stå upp mot ett toppjagande PSG under fredagen?Båda klubbens debuterande nyförvärv klev rakt in L'Equipe-elvan.Tre enkla poäng efter 4-0 mot ett mycket blekt hemmalag.Tre ligamatcher på sju dagar och turen har kommit till Caen.Rennes besöker ett blåsigt Gironde under lördagen.Lånar in den 20-årige serbiske mittbacken Vukasin Jovanovic från Zenit.Les Girondins gör förändringar på mittfältet.2-0 mot Nancy efter ett spektakulärt självmål och en perfekt lagd frispark.Ryktena börjar ta fart under mercatons sista dagar.Hemmastarka Nancy väntar i en oviss match under lördagskvällen.