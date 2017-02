2017-02-25 20:00

Lille - Bordeaux

2-3



Ounas hjälte när Bordeaux vände och vann

Lille hade två skott på mål. Båda gick in. Les Girondins kunde ändå ordna en seger genom två sena mål från inhopparen Adam Ounas.





Lille tog emot med nye tränaren Franck Passi, men man verkade ha lämnat motivationen i omklädningsrummet hela första halvlek. Hemmalaget vann knappt en duell och skapade inte en enda målchans.



Bordeaux tog ledningen efter vackert kollektivt spel där Kamano spelade fram Laborde som klackade och tunnlade fram bollen till Vada som med en bredsida satte 0-1. FCGB borde ha gjort fler mål innan vilan i en halvlek man dominerade från start till mål. 1-0 stod sig.



*****



Andra halvlek inleddes med ännu en vacker kombination när man väggade sig igenom hela Lilleförsvaret innan Vada skulle bredsida in bollen från fyra meter. På något sätt lyckades han öppna foten för mycket och bollen gick utanför stolpen. Det såg ut att bli kostsamt.



För när De Préville gick igenom och drogs ned av nye mittbacken Jovanovic så kunde anfallaren själv placera in kvitteringen till 1-1. Vi var i den 66:e minuten och målet var Lilles första skott på mål.



Det andra kom mindre än minuten senare när Eder vände om inne i straffområdet, Jovanovic halkade och portugisen fick till ett skott ur halvdålig vinkel som på något sätt gick in under Carrasso. 2-1 och även om Bordeaux-målvakten får ta på sig en del av målet så artade sig detta nu till en kväll där unge Jovanovic skulle bli syndabock. Serben byttes även ut strax efteråt.



Det var dock långt ifrån över. Ménez och Ounas fick hoppa in när Bordeaux satsade framåt.



Ounas drog nästan direkt till på volley efter ett inlägg. Han fick en perfekt träff. Bollen styrdes via en hemmaförsvarare för vidare transport i mål. 2-2 och les Girondins fortsatte att forcera. Temperamentsfulle vänsterbacken Palmieri i hemmalaget drog på sig sin andra varning och då började Bordeaux belägring med en man mer.



När Ounas sedan snappade upp bollen vid mittcirkeln gick det undan. Framme vid straffområdet vände han bort Beria, klev in i planen och skruvade mycket vackert in 3-2 i den bortre burgaveln.



Övertiden blev till ett slagfält där Bordeaux-skolade Lille-mittfältaren Mavuba lyckades skrika sig till ett rött kort. Bordeaux fick även ett jätteläge att göra ytterligare ett mål, men bollen touchade ribban.



*****



3-2 räcker och Bordeaux är nu, i alla fall tillfälligt, uppe på en femteplats i tabellen. Det blev spektakulärt och onödigt dramatiskt i en match där LOSC egentligen bara fick spelet att stämma i en dryg minut. Då lyckades man göra två mål.



Koncentrationstappet mitt i andra halvlek kunde ha blivit kostsamt. Vi ger pluspoäng till reaktionen och till inhopparen Ounas som hade hamnat i frysboxen under 2017 för bristande engagemang. Förhoppningsvis blir detta en nytändning. I övrigt ger vi överbetyg till en fortfarande outtröttlig Toulalan och en alltid kreativ Kamano. Bakom PSG och Monaco är Bordeaux fortfarande ligans formstarkaste lag 2017.



Lille – Bordeaux 2-3 (0-1)

0-1 Vada (16)

1-1 De Préville (66, straff)

2-1 Eder (67)

2-2 Ounas (78)

2-3 Ounas (82)



Utvisningar: Palmieri (80), Mavuba (90+2)



Bordeaux: Carrasso – Gajic, Jovanovic (Ménez, 75), Pallois, Contento – Vada (Plasil, 61), Toulalan, Sankharé – Malcom (Ounas, 75), Laborde, Kamano.

2017-02-25 22:40:00

