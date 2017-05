PSG franska cupmästare – Bordeaux till Europa League

Paris vann Coupe de France via ett självmål på övertid. En seger som ger FCGB en plats i Europa.

Förutsättningarna inför lördagen var klara. Om Ligue 1:s minsta budget, Angers, besegrade den största, Paris SG, skulle man ta dig till Europa League. Om PSG, redan klara för Champions Leagues gruppspel, vann skulle sjätteplacerade les Girondins få chansen att ta sig till Europa League via kvalspel i sommar.



Logiken följdes, men det satt minst sagt långt inne. En jämn första halvlek slutade mållös efter att lagen haft varsin stolpträff. Efter vilan var det i stort sett bara ett lag, PSG, på planen. Bollen den ville dock inte in. Inte förrän på övertid när en olycklig Issa Cissokho nickade in bollen i eget mål. Han gav därmed Paris deras andra titel för säsongen, efter ligacupsegern.



Jublet hördes även i Bordeaux som nu kan dra igång Silly Season med en större plånbok när Europaspel väntar i sommar.

0 KOMMENTARER 157 VISNINGAR 0 KOMMENTARER157 VISNINGAR JOHN CEDERBLAD

2017-05-27 23:05:00

Läget i målet och försvaret inför sommarens transferfönster.Mycket känslor i luften när Bordeaux byter målvakt till nästa säsong.Bordeaux jagar femteplatsen i säsongens sista hemmamatch.Fel datum lägger sordin på stämningen i årets "kompismöte".Söndagen innebär resa till Dijon som kämpar för att hänga kvar i Ligue 1.Ett Bastia i djup kris besöker staden under lördagskvällen.