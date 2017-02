2017-02-04 20:00

Bordeaux - Rennes



Stormvarning i Bordeaux

Rennes besöker ett blåsigt Gironde under lördagen.





Stade Rennais är i år en av FCGB:s många konkurrenter till de sista Europaplatserna. Pappa och son Gourcuff har det dock tungt för tillfället. Laget har inte vunnit under fem senaste omgångarna. Än bättre för hemmalaget är familjens statistik mot de marinblå: pappa Christian har aldrig besegrat Bordeaux som tränare och sonen Yoann har hittills inte lyckats göra mål på klubben han hjälpte till ligatiteln 2009.



Bordeaux formkurva är positiv, om än ganska bräcklig. Efter två raka ligasegrar hann man i veckan även med en vinst mot Dijon i franska cupen.



Till lördagen räknar vi med att nyförvärvet Sankharé tar plats i elvan. Unge mittbacken Jovanovic finns även han med i truppen. Minst lika glädjande är att Carrasso gör ligacomeback mellan stolparna och att Sabaly är tillbaka på högerbacken efter skada.



*****



Möjlig Bordeaux-elva: Carrasso – Sabaly, Lewczuk, Pallois, Pellenard – Sankharé, Toulalan, Plasil – Ménez, Laborde/Rolan, Malcom.



Möjlig Bordeaux-elva: Carrasso – Sabaly, Lewczuk, Pallois, Pellenard – Sankharé, Toulalan, Plasil – Ménez, Laborde/Rolan, Malcom.

Möjlig Rennes-elva: Costil – Danzé, Mendes, Gnagnon, Baal – Amalfitano, Prcic, André, Kalulu, Gourcuff, Sio.

2017-02-04 10:00:00

