Silly-bloggen: Svenskt intresse för Kiese Thelin?

Efter AEK Aten ryktas nu IFK Göteborg vilja knyta till sig anfallaren. Spelarens agent dementerar dock uppgifterna.

Transferfönstret öppnar i helgen och det börjar hetta till kring Bordeaux svenske anfallare Isaac Kiese Thelin som haft svårt att ta en plats hos les Girondins.Den senaste månaden har de flesta ryktena handlat om en flytt till AEK Aten där svenske Daniel Majstorovic håller i trådarna. Grekerna är, enligt franska uppgifter, mest intresserade av ett köp. Bordeaux gav över fyra miljoner euro till MFF för svensken och buden som dykt upp nu har varit för låga.Bordeaux-presidenten Triaud verkar nu inte motsätta sig en flytt för Kiese Thelin, i alla fall inte en tillfällig sådan. Men marknadsvärdet har sjunkit rejält. Därför är det inte någon hemlighet att man helst vill låna ut anfallaren till en klubb där han får speltid för att sedan plocka tillbaka Isaac, eller sälja honom. Detta om tränaren Gourvennec ger klartecken för att släppa spelaren. Den sistnämnde har tidigare i höst velat ge Isaac chansen igen inför vinteruppehållet. Lite speltid har det också blivit i december, men få bedömare tycker att anfallaren övertygat.Till Fotbollskanalen berättar spelarens agent, Miro Jaganjac, att Isaac vill stanna och kämpa för en plats.– Jag var nere i Frankrike i början av december och hade ett möte med deras ägare. Hans och tränarens ståndpunkt är att man inte vill bli av med Isaac, säger Miro under torsdagen. Uppgifter som med all säkerhet var korrekta för en månad sedan. Frågan är vad som gäller nu?I måndags dök det upp rykten om att en svensk klubb visar intresse för ett lån. Under torsdagen menar så flera regionala supportersajter att det handlar om IFK Göteborg. Någon större regional eller nationell media har ännu inte hakat på ”svenskspåret”.Spelarens agent dementerar dock de franska uppgifterna rakt av;– Det där stämmer absolut inte. Med all respekt för andra klubbar – det är bara Malmö FF som är aktuellt om han någon gång ska flytta tillbaka till allsvenskan, säger han till GT Torsdagens uppgifter talade om ett lån med utköpsklausul. Knäckfrågan från Girondins-håll lär bli storleken på klausulen, snarare än lönenivån där det finns anledning att tro att FCGB kan tänka sig att "hjälpa till". Oavsett om det är Blåvitt eller någon annan klubb som visar intresse.

Tidigare blogginlägg

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Efter AEK Aten ryktas nu IFK Göteborg vilja knyta till sig anfallaren. Spelarens agent dementerar dock uppgifterna.Silly Season närmar sig och utlåningsryktena kring svensken tar fart igen.Valet ser ut att ha fallit på polske Igor Lewczuk.Bordeaux och den ryska klubben är överens om ett låneavtal för nästa säsong. I avtalet ingår även en utköpsklausul.Även Nice vill ha anfallaren under nästa säsong.Toulalan har brutit sitt kontrakt med Monaco och genomgår läkarundersökningen i nästa veckaIntresset verkar ömsesidigt då han uppskattar nye tränaren Gourvennec.Enligt engelsk media vill Mourinho värva Bordeaux ytter.Arsenals högerback väljer les Girondins för att försöka ta tillbaka sin landslagsplats.Bernardoni, Arambarri och Malcom presenteras under eftermiddagen.Efter Arambarri och Malcom under fredagen ser klubben ut att ha gjort klart med den franske U-landslagsmålvakten.Nu händer det saker i Bordeaux. Vi som är vana vid lugna januarifönster.Bordeaux tunisiske mittfältare har skrivit på för fyra och ett halvt år.Och så kan lagets stjärna, Wahbi Khazri, säljas redan i januari.Malagas mexikanske målvakt ser ut att bli Carrassos ersättare.Lagets formstarke, och skadebenägne, anfallare kan lämna redan i januari.Bordeaux har tackat nej till sex miljoner euro. Förhandlingar pågår?Blir det England eller Turkiet för vår förre lagkapten?Vi väntar oss stor aktivitet i Bordeaux efter en bedrövlig höstsäsong.Pablo Castro väntas inom kort skriva på för fyra år.Klubbarna överens om Bordeaux offensiva högerback.Clément Chantôme är äntligen presenterad som Girondins-spelare.Mittfältaren väntas genomgå sin läkarundersökning i början av nästa vecka.Priset steg ordentligt. 38 miljoner blev det till slut för Isaac Kiese Thelin, om vi ska tro SVT.Clément Chantôme är fri att lämna PSG i vinter.Isaac Kiese Thelin är fortfarande på väg till Bordeaux, men någon överenskommelse är inte underskriven ännu.Missar veckans cupmatch mot PSG men kan bli klar till helgen.Malmö FF har accepterat ett bud på 30 miljoner kronor, menar SVT.Ingen anfallare men väl en defensiv spelare när Sagnol höll presskonferens.Bordeaux jagar anfallare i Premier League och Allsvenskan.Enligt Le Parisien har Arsenal-anfallaren gett grönt ljus för en lånesejour.Flera klubbar i Frankrike och Spanien visar intresse för mittfältarenOch så drar Silly Season igång idag. Demba Bas agent pratar med Girondins-ledningen.Willy Sagnol fortsätter att använda sina kontaktar i Bayern.Nice-mittfältaren blir kvar på Rivieran.Under transferfönstrets sista timme uppges mittfältaren genomföra en läkarundersökning.Liverpools mittback spelar i marinblått säsongen 2014-15.Kanske har Les Girondins äntligen hittat sin mittback.Bordeaux värvar från Bayern München och säljer till Valencia.Khazri och Touré förstärker den marinblå offensiven nästa säsong.En mittback klar. En av den inhemska fotbollens största löften på ingång?Bordeaux 20-årige anfallare Hadi Sacko dyker upp allt oftare i Silly Season-diskussionerna.Franskpolacken sägs genomgå en läkarundersökning under torsdagen, för kontraktsskrivning under fredagen.Har skrivit på ett kontrakt som bara löper över sex månader.Förre PSG-anfallaren skriver snart på för les Girondins. Det påstår regionaltidningen Sud-Ouest.Girondins-redaktionen håller i bloggform reda på vad som händer kring de franska mästarna inför och under Silly Season i januari.Girondins-redaktionen håller i bloggform reda på vad som händer kring de franska mästarna inför och under Silly Season i januari.Girondins-redaktionen håller i bloggform reda på vad som händer kring de franska mästarna inför och under Silly Season i januari.Girondins-redaktionen håller i bloggform reda på vad som händer kring de franska mästarna inför och under Silly Season i januari.Girondins-redaktionen håller i bloggform reda på vad som händer kring de franska mästarna inför och under Silly Season i januari.