2017-04-16 15:00

Nantes - Bordeaux

0-1



Kamp och hårt spel - då trivs Bordeaux mittback Pallois.

Tre viktiga poäng i Nantes

Men det bjöds inte på något skönspel när Bordeaux vann med 1-0.

250 Bordeaux-supportrar hade fått tillstånd att genomföra bortaresan till Nantes. De fick se en första halvtimme där hemmalaget styrde en upphackad tillställning där fysiken satt i centrum.



Tufft spel på mitten gav mindre utrymme åt Bordeaux mittfältsmotor Vada. Nantes hade även en boll i mål under sitt försök till forcering – det blev dock korrekt bortdömt för offside.



Bordeaux kom igen sista kvarten och skapade då halvlekens två bästa chanser. Först fick Kamano se sitt försök i höjd med straffpunkten styras till hörna. Den fasta situationen gav en perfekt nick från Laborde som Dupé tvingades enhandsrädda på mållinjen.



Så mycket mer finns inte att berätta från de första 45 minuterna. Förutom då att matchen avbröts knappt 10 minuter när Nantes-fansen drog igång flera dussin bengaler där några av dem kastades in mot Carrasso i Bordeaux straffområde – och att vår vänsterback Contento tvingades utgå efter en ordentlig smäll på vänsterfoten.



***



Den andra halvleken började lika oorganiserat som den första, fysiskt spel och få målchanser.



Detta enda tills Touré i hemmalaget fick för sig att börja dribbla mot tre Bordeaux-spelare i mittcirkeln. Vada snodde bollen, Kamano drog i gång kontringen, släppte bollen till Sankharé som dundrade in 0-1.



Trots knappt en halvtimme kvar att spela fick aldrig Nantes upp farten tillräckligt för att riktigt kunna utmana om en kvittering. Bordeaux spelade av matchen och var närmast ett till mål i slutminuterna när Malcom och sedan Rolan utmanade Dupé i hemmamålet.



***



Tre poäng i Nantes innebär att Bordeaux sköt bort hemmalaget från jakten på en Europaplats, samtidigt som man själva visade att Saint-Etienne och Marseille kommer att få jobba för att utmana om femteplatsen, och kanske kanske bör Lyon börja titta i backspegeln?



Spelmässigt var det här en eftermiddag att glömma. Att Bordeaux har en bättre forwarduppsättning än Nantes visst vi sedan tidigare. Under söndagen räckte det för seger.



Nantes – Bordeaux 0-1 (0-0)

0-1 Sankharé (65)



Bordeaux: Carrasso – Sabaly, Lewczuk, Pallois, Contento (Gajic, 34) – Vada (Plasil, 80), Toulalan, Sankharé – Malco, Laborde, Kamano (Rolan, 87).

0 KOMMENTARER 91 VISNINGAR 0 KOMMENTARER91 VISNINGAR JOHN CEDERBLAD

2017-04-16 17:07:00

ANNONS:

Fler artiklar om Bordeaux

Bordeaux

2017-04-16 17:07:00

Bordeaux

2017-04-15 19:30:00

Bordeaux

2017-04-09 11:10:00

Bordeaux

2017-04-08 09:20:00

Bordeaux

2017-04-02 23:05:00

Bordeaux

2017-04-02 10:20:00

Bordeaux

2017-03-21 22:30:00

Bordeaux

2017-03-19 11:15:00

Bordeaux

2017-03-18 11:50:00

Bordeaux

2017-03-14 22:15:00

ANNONS:

Men det bjöds inte på något skönspel när Bordeaux vann med 1-0.Kampen om Europaplatserna hårdnar och les Girondins behöver en bortaseger.Bordeaux avfärdade Metz med 3-0 efter två mål och en assist från Valentin Vada.Efter två förluster på en vecka behövs tre poäng i jakten på femteplatsen.Kamano stor målsumpare när Nice vann efter en billig straff.Både Nice och Bordeaux har chansen att sätta press på sina närmaste motståndareAnfallaren är nu knuten till moderklubben fram till och med juni 2020.Les Girondins körde över Montpellier och klättrar i tabellenLes Girondins tar emot Montpellier under lördagskvällen.Rennes-målvaktens kontrakt med Bretagne-klubben går ut till sommaren.