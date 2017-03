Triaud avgår som Bordeaux-president

Kliver av efter 21 år och två ligatitlar med les Girondins.





Tajmingen kan tyckas märklig. Triaud försvarar sig med att ”det kommer att vara spänt under säsongsavslutningen, men det finns inte så många beslut att fatta. Stéphane får gott om tid på sig och jag finns vid hans sida för att underlätta förändringen.”



”Vinodling och förbättrat handikapp i golf”, är vad Triaud säger sig satsa på framöver.



Bordeaux-presidenten var alltid en lite udda fågel i det franska fotbollslandskapet. Mycket därför att han under alla 21 år i klubben arbetade ideellt, utan ersättning, och därmed kunde kosta på sig att göra lite som han ville. De som gillade honom tyckte att det gav klubben extra kraft. De andra kunde då och då mena att han lite för ofta gav sken av att inte riktigt bry sig tillräckligt. Två ligatitlar, en kvartsfinal i Champions League och ett flertal nationella cuptitlar hann FCGB med under Triaud-eran.



Det var också han som sålde klubben till franska tv-kanalen M6 för 18 år sedan. Även om vi inte förväntar oss några större förändringar just nu så är det här en vändning som få räknade med i höstas.



Då meddelades att ägarrepresentanten Nicolas de Tavernost, den verklige makthavaren, skulle gå i pension i vår. Många tog för givet att FCGB därmed skulle säljas till utländska investerare under sommaren. Tavernost berättade dock häromveckan att han blir kvar som VD hos M6, och har därmed kvar kontrollen över Bordeaux, i tre år till.



JOHN CEDERBLAD

2017-03-09 16:20:00

