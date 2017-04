2017-04-02 21:00

Vackra mål men inga poäng i Nice

Kamano stor målsumpare när Nice vann efter en billig straff.

Nice mot Bordeaux innebar de två formstarkaste lagen bakom Monaco och PSG under kalenderåret 2017.



Hemmalaget inledde starkast och visade upp sitt fina passningsspel. Till en början hade man dock svårt att få till de riktiga farligheterna. Istället tog Bordeaux ledningen efter ett magiskt vackert mål från Laborde.



Anfallaren slog bollen på ena sidan och sprang runt på den andra två gånger om när Dante och Le Marchand agerade rundningskoner. Sedan satte han bollen mellan benen på Cardinale för 0-1.



Kvitteringen kom. Tyvärr efter en filmning från Nice-backen Souquet som kastade sig in i Toulalan som gjorde allt för att hålla sig borta från en aktion där bollen var på väg att rulla ut över förlängda mållinjen. Trist att se och ännu tristare blev det när Balotelli stänkte in 1-1 från straffpunkten.



En fullständigt huvudlös passning från Vada gav sedan bollen till Balotelli som chippade fram den till Eysseric i Nice. Ostörd fick han måtta till ett mäktigt skott som vackert letade sig in i Carrassos bortre hörn.



Vada fick sedan en rejäl chans att revanschera sig med ett skottläge två meter från mål. Cardinale reflexräddade.



2-1 i halvtid speglade matchbilden där Nice stundtals bjöd på mycket attraktivt bolltrillande. Bordeaux lyckades kliva upp bättre de sista 20 minuterna efter att ha lämnat bollen till motståndarna lite för enkelt i inledningen. Att förbättra till efter vilan noterade vi även de fasta situationerna som alla, utan undantag, kastades bort av les Girondins.



Och så var det den där straffen…



*****



Bordeaux inledde bättre, höll bollen, men var alldeles för ineffektiva. När Kamano, efter tio minuter, en knapp meter från öppet mål lyckades styra bollen över kändes det som att det här var en kväll utan för FCGB.



Kontrollen den behöll les Girondins, man var först på de flesta andrabollarna och det var Nice tur att försvara nedtryckta mot egen målvakt. Hemmalaget gjorde som Bordeaux i första – man testade med snabba omställningar och var nära när Balotelli drog till en wobblande boll som Carrasso enhandsräddade med besvär.



Och så blev Kamano helt fri igen – och missade målet från fem meters håll…



Vada och Laborde ut, Ménez och Rolan in för de sista 20 minuterna när les Girondins skulle forcera mot ett hemmalag som såg ut att ha tappat orken.



Rolan sköt i burgaveln, nyss inbytte Ounas avslut strök ribban, Rolan missade sin nick från nära håll… Bordeaux fortsatte sin belägring – bollen den ville inte in.



Det hettade till i slutminuterna. Några fler mål fick vi inte se.



*****

Lagen hade varsin halvlek. Bordeaux ovanliga ineffektivitet och den där straffen gjorde att les Girondins fick åka hem mållösa från Rivieran. Tungt, då både Lyon och Marseille strax ovanför i tabellen bara hade fått kryss tidigare under helgen.



Nu gäller det att fokusera på femteplatsen. Spelmässigt är Gourvennecs lag med. Årets tre förluster har kommit mot ettan, tvåan och trean i tabellen. Fyran Lyon är i alla fall på pappret ett bättre lag. Resten bör och ska den här versionen av Bordeaux kunna klara av.



Nice – Bordeaux 2-1 (2-1)

0-1 Laborde (9)

1-1 Balotelli (16, straff)

2-1 Eysseric (27)



Bordeaux: Carrasso – Sabaly, Jovanovic, Lewczuk, Contento – Vada (Ménez, 71), Toulalan, Sankharé – Kamano (Ounas, 78), Laborde (Rolan, 71), Malcom.

JOHN CEDERBLAD

2017-04-02 23:05:00

