Celtic återigen bäst i Glasgow & bäst i Skottland

Celtic besegrade antagonisten Rangers på nyårsafton med 2-1 på Ibrox Stadium. Detta var förövrigt tredje raka segern för de "grönvita" den här säsongen mot de "blå" i det heta Glasgow-derbyt.





Förväntningarna att återigen besegra de blå på självaste nyårsafton låg i luften och den häftiga inramningen och det offensiva spelet underhöll verkligen oss som såg denna tillställning.



Efter en pigg inledning från gästande Celtic var det ändå hemmalaget som tog ledning. Efter 13 minuter spelade sköt ex-Celtic-anfallaren Kenny Miller Rangers i ledning. Målet gjorde de blå fyllda av självförtoende och man tog stundtals över spelet.



Men Celtic kvitterade i den 34:e matchminuten .med en riktig "nyårsraket" signerat Moussa Dembelé, vem annars.



Det var en spännande tillställning matchen igenom. Båda lagen hade både ribb och stolpträffar som hade kunnat få ett bättre öde.



Med tjugo minuter kvar att spela kommer det avgörande och förlösande 2-1 målet.



Stuart Armstrong slår en perfekt passning innanför straffområdet och från nära håll är



Celtic avslutade året med att vara obesegrade i ligan den här säsongen. Man tog sin 15:e raka ligaseger och satte dessutom stopp för Rangers fina hemmasvit med att inte ha förlorat hemma på Ibrox på femton månader. Celtic leder nu ligan med hela 19 poäng före just Rangers. Nästa Glasgow-derby spelas lördagen den 11 mars på Celtic Park.



Nu väntar lite välbehövlig vintervila för Celtic som inte har match förrän söndag den 22 januari mot Albion Rovers (på bortaplan) i Skotska Cupen.



2017-01-01

