Celtic tar in en mittfältare

Under veckan blev det klart att Kouassi Eboue skrivit på ett fyraårskontrakt.





Eboue själv säger att det är stort att få komma till Celtic och att Celtics mittback



Rodgers har tidigare försökt få in en mittfältare men inte lyckats och men får nu in en ung mittfältare som är 19 år. Vissa indikationer tyder på att Rodgers försöker sikta långsiktigt vilket är lovande då han möjligtvis ser sig som tränare i Celtic under en längre tid. Eboue väljer nummer 88 som är ett historiskt nummer för Celtic, då klubben grundades officiellt 1888.



Vi önskar Eboue välkommen till klubben. Celtic tar alltså in ivorianen Kouassi Eboue som kommer närmast från spel i den ryska ligan för FC Krasnodar. Eboue är mittfältare, och kan både fungera som defensiv och central mittfältare. Celtic tros betala runt 3 miljoner pund för värvningen.Eboue själv säger att det är stort att få komma till Celtic och att Celtics mittback Kolo Toure - och tillika landsman - var en stor bidragande faktor varför Eboue valde Celtic framför andra klubbar.Rodgers har tidigare försökt få in en mittfältare men inte lyckats och men får nu in en ung mittfältare som är 19 år. Vissa indikationer tyder på att Rodgers försöker sikta långsiktigt vilket är lovande då han möjligtvis ser sig som tränare i Celtic under en längre tid. Eboue väljer nummer 88 som är ett historiskt nummer för Celtic, då klubben grundades officiellt 1888.Vi önskar Eboue välkommen till klubben.

0 KOMMENTARER 55 VISNINGAR 0 KOMMENTARER55 VISNINGAR SEBASTIAN SKOGSÉN

2017-01-14 12:04:35

ANNONS:

Fler artiklar om Celtic

Celtic

2017-01-14 12:04:35

Celtic

2017-01-01 12:00:00

Celtic

2016-11-27 13:26:44

Celtic

2016-10-24 12:30:00

Celtic

2016-10-22 10:52:33

Celtic

2016-09-17 13:26:00

Celtic

2016-09-12 20:29:00

Celtic

2016-09-11 23:45:00

Celtic

2016-09-09 21:31:00

Celtic

2016-09-03 19:40:00

ANNONS:

Under veckan blev det klart att Kouassi Eboue skrivit på ett fyraårskontrakt.Celtic besegrade antagonisten Rangers på nyårsafton med 2-1 på Ibrox Stadium. Detta var förövrigt tredje raka segern för de "grönvita" den här säsongen mot de "blå" i det heta Glasgow-derbyt.Ett slutsålt Hampden Park står som värdarena när Skottlands två främsta lag de senaste åren gör upp om säsongens första titel.Celtic besegrade ärkerivalen Rangers i säsongens andra Glasgow-derby på söndagseftermiddagen med uddamålet 1-0, när det vankades ligacup-semifinal på nationalarenan Hampden Park.En stad delas. Glasgow, Skottland. Rangers mot Celtic. Semifinal på nationalarenan. Söndagens match är given för vilket fotbollsfan som helst.Celtic åkte på en tung förlust och en fotbollslektion av yttersta världsklass, när Barcelona körde över de grönvita på Camp Nou på tisdagskvällen med hela 7-0.I november 2012 spelade Celtic mot Barcelona på Celtic Park. Celtic firade 125 år som klubb och krönte det med en makalös seger. 11 procent bollinnehav och 2 mål senare hade Celtic besegrat kanske världens bästa lag. Nu drar det igång igen, låt oss hoppas på nya Champions League drömmar.Det hade gått fyra år sedan Celtic och Rangers möttes i ligan. Det stora Glasgow-derbyt i helgen som tidigare gått under benämningen "Old Firm" slutade med en storseger för Celtic, som nu kan titulera sig bäst i Glasgow och förövrigt även bäst i Skottland då man leder ligan med stor mariginal.Fokus är riktat på det stora Glasgow derbyt som på lördag kl 13:00 går in i ett nytt skede i skotsk fotbollshistoria.Första hemmamatchen i ligan slutade med en komfortabel seger för grövita Celtic.