Celtic vidare i skotska cupen

Celtic besegrade St Mirren i skotska cupen efter en händelserik match.





Rodgers valde att snabbt justera laget genom att ta ut



Det krävdes att



Celtic hade kunnat vinna med mer, men 4-1 blev slutresultatet vilket vittnar i att Celtic har en högstaväxel som få lag i



Detta innebär att Celtic tagit sig vidare till semifinalen. Sedan igår är även



Nästa söndag spelar Celtic mot Rangers i ligan. Celtic har makalösa 33 poäng fler än Rangers, men räkna med en hyperintressant match som alltid.



Vi ser även fram emot lottningen och den spännande fortsättningen i Skotska Cupen. På Celtic Park spelade Celtic mot St Mirren i kvartsfinalen i Skotska cupen. Skotska cupen är egentligen det ända intressanta kvar för Celtic eftersom ligan mer eller mindre är avgjord. Inledningsvis såg det nervöst ut för Celtic, och det blev inte bättre av att St Mirren tog ledningen efter 15 minuter. Celtic hade svårt att tränga sig igenom St Mirrens kompakta försvar. Celtic skapade några halvbra chanser som hade kunnat resultera i en kvittering men fick gå till halvtidsvilan med ett underläge.Rodgers valde att snabbt justera laget genom att ta ut Gary Mackay Steven som hade det svårt i första halvlek. In kom Patrick Roberts och skillnaden märktes av direkt. Celtic skapade flera bra chanser, det var dock St Mirren som var närmast 2-0 med en ribbträff.Det krävdes att Mikael Lustig skulle knoppa in kvitteringen efter frispark från Patrick Roberts känsliga vänsterfot. Bara minuten senare gjorde Sinclair ledningsmålet på ett mycket vacket sätt. Dembele satte dit 3-1 målet och Leigh Griffiths avslutade målfesten med ett långskott som resulterade i 4-1 till Celtic.Celtic hade kunnat vinna med mer, men 4-1 blev slutresultatet vilket vittnar i att Celtic har en högstaväxel som få lag i Skottland kan hantera. I synnerhet samspelet mellan Roberts, Dembele och Sinclair tycks vara svårt att stoppa för motståndarlagen.Detta innebär att Celtic tagit sig vidare till semifinalen. Sedan igår är även Rangers och Hibernian semifinalsklara. Sista platsen står mellan Aberdeen och Partick Thistle och avgörs senare under dagen.Nästa söndag spelar Celtic mot Rangers i ligan. Celtic har makalösa 33 poäng fler än Rangers, men räkna med en hyperintressant match som alltid.Vi ser även fram emot lottningen och den spännande fortsättningen i Skotska Cupen.

0 KOMMENTARER 130 VISNINGAR 0 KOMMENTARER130 VISNINGAR SEBASTIAN SKOGSÉN

2017-03-05 15:29:15

ANNONS:

Fler artiklar om Celtic

Celtic

2017-03-05 15:29:15

Celtic

2017-01-14 12:04:35

Celtic

2017-01-01 12:00:00

Celtic

2016-11-27 13:26:44

Celtic

2016-10-24 12:30:00

Celtic

2016-10-22 10:52:33

Celtic

2016-09-17 13:26:00

Celtic

2016-09-12 20:29:00

Celtic

2016-09-11 23:45:00

Celtic

2016-09-09 21:31:00

ANNONS:

Celtic besegrade St Mirren i skotska cupen efter en händelserik match.Under veckan blev det klart att Kouassi Eboue skrivit på ett fyraårskontrakt.Celtic besegrade antagonisten Rangers på nyårsafton med 2-1 på Ibrox Stadium. Detta var förövrigt tredje raka segern för de "grönvita" den här säsongen mot de "blå" i det heta Glasgow-derbyt.Ett slutsålt Hampden Park står som värdarena när Skottlands två främsta lag de senaste åren gör upp om säsongens första titel.Celtic besegrade ärkerivalen Rangers i säsongens andra Glasgow-derby på söndagseftermiddagen med uddamålet 1-0, när det vankades ligacup-semifinal på nationalarenan Hampden Park.En stad delas. Glasgow, Skottland. Rangers mot Celtic. Semifinal på nationalarenan. Söndagens match är given för vilket fotbollsfan som helst.Celtic åkte på en tung förlust och en fotbollslektion av yttersta världsklass, när Barcelona körde över de grönvita på Camp Nou på tisdagskvällen med hela 7-0.I november 2012 spelade Celtic mot Barcelona på Celtic Park. Celtic firade 125 år som klubb och krönte det med en makalös seger. 11 procent bollinnehav och 2 mål senare hade Celtic besegrat kanske världens bästa lag. Nu drar det igång igen, låt oss hoppas på nya Champions League drömmar.Det hade gått fyra år sedan Celtic och Rangers möttes i ligan. Det stora Glasgow-derbyt i helgen som tidigare gått under benämningen "Old Firm" slutade med en storseger för Celtic, som nu kan titulera sig bäst i Glasgow och förövrigt även bäst i Skottland då man leder ligan med stor mariginal.Fokus är riktat på det stora Glasgow derbyt som på lördag kl 13:00 går in i ett nytt skede i skotsk fotbollshistoria.