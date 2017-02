Live: Andra halvleken igång i Dubai

Brøndby IF möter IFK Göteborg i Dubai. En bra värdemätare för den danska ligatvåan.

Dahlberg – Salomonsson, Bjärsmyr, Rogne, Jamieson – Smedberg Dalence, Albaek, Eriksson, Rieks – Hysén, BomanKwarasey - Larsson, Arajuuri, Röcker, Sikosek - Nörgaard, Austin, Phiri - Kalmár - Wilczek, Pukki.1. Matchen är igång5. Brøndby har börjat bäst och har haft mest av bollen. Inga farliga chanser ännu.10. Båda lagen trycker på bra i närkamperna och trots att det bara är en träningsmatch verkar det viktigt att sätta sig i respekt. Brøndby har fortsatt varit närmast IFK-målet, men fortfarande 0-014. MÅL! En jättetavla av IFK:s Rogne leder till att Phiri får fri gata mot mål. Teemu Pukki följer med och blir serverad bollen av mittfältaren. Fri med Dahlberg trycker skytteligaledaren Pukki in 1-0 i nättaket.30. Fortfarande 1-0 till Brøndby. IFK Har kommit in lite bättre i spelet men har ännu inte lyckats skapa någonting farligt framför Kwarasey. Tobias Hysén försökte precis med en nick efter hörna, men var inte riktigt nära. Brøndby håller igång bollen bra när man har den och försöker hela tiden jobba längs backen. Farten är lite bättre hos danskarna och konstigt vore det väl annars.33. MÅL! Søren Rieks kvitterar för Blåvitt. Ett klassmål i friläge av dansken.44. MÅL! Kamil Wilczek tunnlar Rogne och trycker in 2-1 för Brøndby. En väldigt fin aktion av polacken.45. Paus i Dubai. Brøndby började bäst och höll tempot högt under den första halvan av halvleken. IFK kom in i det och lyckades kvittera och efter det har det sett jämnare ut.46. Åtta byten för Brøndby inför den andra halvleken. Johan Larsson lämnar banan och Gustaf Nilsson kommer in.47. Jättelägen för Brøndby att utöka ledningen, men tre fina räddningar i snabb takt av IFK-målvakten Dahlberg gör att det fortfarande bara är 2-1.53. IFK Göteborg har gjort sina första byten i matchen.55. Tempot har gått ner litegrann, men det är fortfarande Brøndby som skapar det mesta i offensiv väg. Fortfarande 2-1.56. Friläge för Gustaf Nilsson men en bra räddning från Dahlberg.