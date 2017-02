En första halvlek med högt tempo och fina kombinationer fick sin totala motsats i den andra. Enkla bolltapp, hårda närkamper och slarvigt spel när FC København och Brøndby IF möttes i Parken under söndagen.

Inför matchen handlade snacket inte så mycket om fotbollen i sig, utan fokus låg på Brøndbyfansens bojkott. Mer om det kan ni läsa här Det dök till slut upp 26.686 åskådare på Parkens läktare och de fick se en första halvlek som, trots ett långt vinteruppehåll, höll hög Superliga-klass. Brøndby började bäst och det var framförallt på kapten Johan Larssons kant som anfallen påbörjades. Larsson och co. jobbade fram sju hörnor i första halvlek men lyckades inte skapa några jättemöjligheter att överlista Robin Olsen.FC København jobbade sig in i matchen och tog över taktpinnen i mitten på första men även här syntes vissa brister på den sista tredjedelen.Matchen slutade 0-0 och det som diskuterats flitigast efteråt är en straffsituation för hemmalaget i den första halvleken. Rasmus Falk slog en fin djupledsboll mot Santander som glidtacklas av Benedict Röcker. På reprisbilderna såg det ut som att domaren kunde blåst straffspark. Brøndbys lagkapten, Johan Larsson, håller med om att domaren kunde blåst.– Det kan vara så att de skulle haft en straff i första halvlek, men ibland ska man ha lite tur, säger han till bold.dk.– Men skulle de haft en så skulle vi också haft en. Santander tog bollen med handen efter en av våra hörnor.I en match med åtta varningar och 31 frisparkar var Larsson ändå mycket nöjd med domarens insats.– Det är bara ett lag med supportrar på läktaren idag och det påverkar givetvis. Jag tyckte han gjorde det bra och straffsituationen är nog det enda han missade, säger kaptenen.Det oavgjorda resultatet innebär att FC København nu är obesegrade i 42 raka hemmamatcher och fortfarande leder Superligaen med elva poängs försprång på just Brøndby. Robin Olsens nolla var den 13:e för säsongen.Olsen; Ankersen, Zanka, Okore, Augustinsson; Falk, Kvist, Matic, Touotouh; Santander, CorneliusRønnow; Sikosek, Röcker, Hermannsson, Larsson; Holst, Nørgaard, Muhtar, Phiri; Wilczek, PukkiErik Johansson var avstängd och Mikael Antonsson sjuk och missade därför matchen för hemmalaget. Hos Brøndby satt Gustaf Nilsson på bänken hela matchen.