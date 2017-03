Nilsson debuterade i Brøndby

Efter stora skadeproblem har debuten fått vänta för 19-årige Gustaf Nilsson. I gårdagens förlust mot FC Nordsjælland fick han äntligen göra sina första minuter i Superligaen.

Brøndby åkte på en något överraskande förlust mot FC Nordsjælland under söndagskvällen men för svenske Gustaf Nilsson var det trots allt en bra kväll. Efter att ha anslutit till Brøndby i somras fick han äntligen chansen i Superligaen. Han kom in med fem minuter kvar och hoppas nu få mer speltid framöver.– Jag hoppas få lite mer speltid nu. Vi har cupmatch i veckan så jag hoppas att jag får spela då, säger han till fotbollskanalen.Brøndbys ordinarie anfallsduo, Wilczek/Pukki, har varit den absolut bästa i hela ligan. Teemu Pukki leder skytteligan på 16 mål och Wilczek är trea med sina tio mål. Det är alltså inte enkelt för Nilsson att slå sig in i startelvan. Trots det är han optimistisk inför framtiden.– Det känns bättre och bättre nu i år. Jag har fått starta upp bra, jag känner mig fräsch och jag har haft en hel försäsong att träna upp mig på, säger han.