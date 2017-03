Sammanfattning: FCK utslaget och gruppspelet avklarat – Se alla mål

En händelserik vecka har nått sitt slut och tyvärr såg FC København också slutet i Europaspelet. Dessutom avklarades den sista omgången av Superligans gruppspel och där var FC Nordsjælland den stora vinnaren.

För snart två veckor sedan besegrade FCK Ajax hemma i Köpenhamn och hade med sig ett fint 2-1–resultat till returmötet på Amsterdam Arena i torsdags. Ett hungrigt Ajax visade dock att gammal är äldst och att man, trots att man tappat lite på senare år, är ett lag att räkna med i Europa. Ajax vann returen med 2-0 och är klara för kvartsfinalspelet i Europa League I Superligan spelades det full omgång under söndagen och med tanke på den nya strukturen, som inkluderar mästerskapsslutspel och slutspel om att åka ur, så var det många lag som hade mycket att spela för.0-1, Joan Simun Edmundson 71´0-2, Frederik Tingager 73´1-2, Morten Duncan RasmussenRasmus Jönsson, OB.Inget av lagen hade chans att nå mästerskapsslutspelet utan man slogs egentligen om plats elva och tolv. OB slutar nu på elfte plats och det innebär att man i nedflyttningsslutsspelet möter Randers, Horsens och Esbjerg. AGF möter AaB, Silkeborg och Viborg. Man tar med sig poängen från gruppspelet och möts nu i dubbelmöten innan den nya tabellen avgör vilka som möts i slutspel. Hur det hela fungerar kan man lättast se här. 0-1, Kjartan Finnbogason 83´1-1, Robin Söder 84´Robin Söder, Esbjerg.Precis som i föregående match var det enbart spel om poäng och placering på nedre halvan som gällde här. Esberg slutade i och med det oavgjorda resultatet sist i tabellen. Robin Söder gjorde mål för sjätte hemmamatchen i rad och är i riktigt kanonslag. Någonting Esberg verkligen behöver inför slutspelet.0-1, Jeppe Kjær, 17´1-1, Kamil Wilczek 60´2-1, Kamil Wilczek 75´3-1, Kamil Wilczek 79´3-2, Jens Odsgaard 83´Johan Larsson, BrøndbyBrøndby var klar tvåa redan innan matchen och Lyngby var också klara för mästerskapsslutspelet. Man slutade, trots förlusten, på tredje plats vilket får andres riktigt starkt som nykomling. Återigen visade Brøndbys anfallare prov på riktigt hög kvalitet. Wilczek stod för ett hat-trick på 19 minuter och man visar fin form inför resten av säsongen. Att man ska nå ikapp FCK får vi dock se som icke troligt.1-0, Ibrahim Moro 61´1-1, Frederico Santander 67´1-2, Andreas Cornelius 81´1-3, Uros Matic 84´Robin Olsen, Ludwig Augustinsson, FCKÖverlägsna vinnare och obesegrade genom hela gruppspelet. FCK går som tåget och trots att man saknar flera nyckelspelare visar man att kvaliteten på ersättarna är oerhört hög. Man har 12 poängs marginal till jagande Brøndby inför slutspelet och borde jogga hem titeln.0-1, Marcus Ingvartsen 43´0-2, Emiliano Marcondes 80´1-2, Paul Onuacho 83´Alla blev kvar på bänken.FC Nordsjælland hade en liten, liten chans att nå topp 6. Man behövde vinna mot FC Midtjylland samtidigt som flera andra resultat gick deras väg. Och det var precis vad som hände. En stark bortaseger på MCH Arena samtidigt som SønderjyskE slog Randers och AaB förlorade innebar att man blev sexa. FC Midtjylland har haft en ganska tung vår med alldeles för många oavgjorda resultat. Man slutar trots det på femte plats i tabellen.1-0, Mikkel Hedegaard 33´Victor Lundberg, Randers och Marko Mitrovic, SønderjyskEDen på förhand mest intressanta matchen där segraren tog en topp 6-plats. Det blev SønderjyskE som drog längsta strået och som redan nu är klara för spel i Superligan nästa säsong. För Randers innebar förlusten den nionde matchen i rad utan seger. Tidigt under säsongen låg man med säker marginal med uppe i topp 6 men nu måste någonting ske för att man inte ska riskera att ramla ur serien.1-0, Søren Reese 20´2-0, Serge Deble 36´2-1, Jakub Sylvestr 62´Erik Moberg, Viborg och Markus Holgersson, AaB.AaB hade chansen att säkra en topp 6-plats när man i sista omgången mötte jumbon Viborg. En oväntad förlust innebar istället att man hamnar på åttonde plats och får slåss för överlevnad under resten av säsongen. Starkt av Viborg att vinna och man har nu endast en förlust på de sju senaste matcherna.En händelserik vecka har nått sitt slut och tyvärr såg FC København också slutet i Europaspelet. Dessutom avklarades den sista omgången av Superligans gruppspel och där var FC Nordsjælland den stora vinnaren.Tre svenskar spelade från start när FC København besegrade Ajax hemma på Parken.Efter stora skadeproblem har debuten fått vänta för 19-årige Gustaf Nilsson. I gårdagens förlust mot FC Nordsjælland fick han äntligen göra sina första minuter i Superligaen.De danska mästarna har efter en stark europasäsong lottats mot Ajax i åttondelsfinalen av Europa League. Som att det inte var tufft nog med en holländsk toppklubb på andra sidan så väntar en returmatch inför fullsatta läktare.Nu säker redaktionen nytt och friskt blod.OB hade en tuff höstsäsong och hade bara ett lag efter sig i tabellen. I vårpremiären krossade man Randers på hemmaplan och svenske Rasmus Jönsson stod för två vackra målEn första halvlek med högt tempo och fina kombinationer fick sin totala motsats i den andra. Enkla bolltapp, hårda närkamper och slarvigt spel när FC København och Brøndby IF möttes i Parken under söndagen.Efter att Brøndbys fans valt att bojkotta bortamötet med FC København har de resterande 12 klubbarna i Superligaen valt att ställa sig bakom initiativet.Det har äntligen blivit dags att öppna upp för den andra halvan av Superligaen. FC København leder i storartad stil, men har förutom ligan också Europa League-slutspelet att fokusera på.Dubai International Cup fortsatte idag med möte mellan FC Midtjylland och svenska AIK. Oavgjort vid full tid innebar straffsparksläggning där danskarna drog längsta strået.